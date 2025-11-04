王子道歉范姜彥豐「認了付不出賠償金」 懇求分期付款償還：早知道會爆

記者趙浩雲／台北報導

粿粿被范姜指控出軌王子。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，男方拍片開撕老婆偷吃王子（邱勝翊），夫妻雙方在網路上隔空交火，王子則是在3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，今（4）日晚間他貼出道歉文，認了他付不出賠償金額，希望可以分期慢慢償還。

王子律師聲明（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

王子文中透露，他在事件爆發前，曾主動與范姜彥豐協商會面，當面鞠躬道歉、商討賠償金額，更表示「一直以來我沒有逃避，每一次協商我都誠心誠意，毫無保留全力配合溝通」。對於遲來的公開道歉，他坦言：「非常對不起，我這份道歉不夠即時。」

他也提及，由於輿論如雪片般湧來，加上網路謠言四起，他數度延後發聲時機，「我真的不知該如何澄清，也不知道是不是有必要澄清……因此這份聲明我一改再改。」

王子道歉文。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

針對賠償事宜，王子說明自己已整理過去為家父清償債務的紀錄資料，提供對方了解財務狀況，無奈雙方未達成共識，「也有協調能不能讓我分期付款，但可惜雙方共識不同，未能達成您們的期待，真的非常對不起。」他強調願誠實面對所有責難與後果，「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的，我不會逃避。」王子多次向范姜彥豐與粿粿表達歉意，懇請外界止於事實責難，停止不實指控：「我真的、真的很抱歉。」

