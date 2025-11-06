王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相

娛樂中心／施郁韻報導

范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。

王子一開頭就再次道歉，「對不起，錯就是錯沒有任何理由跟藉口」，表示從一開始找范姜彥豐協調時，當⾯向對方鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額，⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通。

范姜彥豐與粿粿婚姻破裂。（圖／翻攝自粿粿臉書）

王子指出，完整詳細的整理過去為家⽗清償債務的相關證明，並在當天提供資料，「讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通，因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待非常對不起」，並稱「會與粿粿共同誠實⾯對」並積極解決。

據《TVBS新聞網》報導，謝智博發聲表示，能回應的就是希望三方都能有善解，「不希望再看到彼此繼續撕裂」。網路上傳出范姜彥豐握有的證據，是粿粿和王子裸擁照，對此，謝智博澄清是「謠傳」。

王子律師聲明表示，絕不逃避與粿粿之間的行為，不過網上陸續流傳不實言論，使得其形象及權益受到損害，「本事件涉及藝人私德而與公共利益無關，望社會大眾及媒體切勿再蓄意傳述不實之言論或有不理性之謾罵，當事人委託之律師團隊也將持續蒐證，捍衛法律規定及社會風氣，請勿以身試法」。

王子二度向范姜彥豐道歉，不過也提到⾃⼰曾為家⽗清償債務，而范姜所開的賠償⾦額超過自己負荷。（圖／翻攝自王子IG）

