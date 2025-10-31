娛樂中心／綜合報導



中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情，紛紛到2人社群洗版。就有網友突發奇想，將王子所發布的聲明丟到Chat GPT分析，最終整理出了「5大缺失」，批評王子的聲明「不是道歉聲明，而是『形象維持＋自我切割聲明』」。





范姜彥豐（左）出面爆料，指控粿粿（中）與棒棒堂王子（右）婚內出軌。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang、＠meigo.c ）

1名網友在Threads發文，表示自己這天在家太無聊，將王子發布的道歉聲明丟到Chat GPT進行分析，最終得到「5大缺失」：



1、敘事邏輯模糊，焦點模糊



ChatGPT表示，整篇聲明沒有清楚說明「做了什麼？」，認為道歉應該是要說出「我做了什麼」、「造成了什麼傷害」、「現在要如何補救」，但王子的聲明卻讓焦點變成在自我辯解，而不是承擔行為責任。



2、用「誤解／表達方式不當」弱化責任



ChatGPT指出，王子聲明當中寫道「不是應有表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」，但前後語氣卻一直暗示自己只有傾聽、關心、沒有預謀、不是破壞家庭關係的人，「這會讓讀者感覺是在『帶風向、切割責任』」，認為真正有力的道歉會直接承認「我做了不該做的行為」。

Chat GPT認為王子的道歉聲明有5大缺失。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）

3、把「關係越界」說得太輕

王子聲明中寫「從一個單純傾聽者漸漸過度關心」，ChatGPT認為，這句其實承認了情感介入，卻用很柔化的語氣包過去，讓人覺得是在淡化「情感線重疊」以及「時間軸灰色地帶」，強調民眾對這種事情，最敏感的就是時間軸，但聲明完全避開不講，會被讀成「不敢講，就代表有鬼」。

4、把自己放在「被動／無意中」的位置

文中不斷強調「不預謀」、「不破壞家庭」、「一切都是漸進發生」，ChatGPT透露，「這是一種『我不是壞人，只是情況讓我變這樣』的敘事」，認為這種說法很容易引起公眾反感，因為看起來是在「把責任推給環境，而不是自己選擇」。

5、道歉對象次序也有問題

ChatGPT表示，道歉順序應該是「當事人→家庭→大眾→自己」，但王子的聲明卻是「我→支持我的朋友→當事人→其他人」，認為這會讓人覺得「你還是在顧自己圈子形象，而不是顧真正受傷的人」。

ChatGPT認為，王子的聲明不是「道歉聲明」，而是「形象維持＋自我切割聲明」。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）

最後，ChatGPT認為，這篇不是「道歉聲明」，而是「形象維持＋自我切割聲明」，強調語氣在傳達的其實是「我有錯，但不是你們以為的那麼嚴重」，而不是「我知道我的行為造成傷害，我會承擔」，這就是為什麼大家看完覺得很不誠懇的原因。

文章曝光後，仍吸引超過1.2萬人朝聖，留言區也有網友曬出自己的分析文，沒想到評語更加狠毒，直接批評王子的聲明是「邏輯死亡現場」，甚至「偷塞無辜人設」，同時還想維持粉絲好感，且不敢承認實情，順見情緒綁架。不過，即便ChatGPT所做出的分析成功掀起討論，但畢竟AI不是人類，文中列出的重點，與王子真正想表達的意思，恐怕還是有所出入。





