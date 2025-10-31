王子道歉藏5大缺失！ChatGPT狠批：形象維持＋自我切割
娛樂中心／綜合報導
中信啦啦隊前成員粿粿，昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與王子也接連出面發聲，但網友們依舊不領情，紛紛到2人社群洗版。就有網友突發奇想，將王子所發布的聲明丟到Chat GPT分析，最終整理出了「5大缺失」，批評王子的聲明「不是道歉聲明，而是『形象維持＋自我切割聲明』」。
范姜彥豐（左）出面爆料，指控粿粿（中）與棒棒堂王子（右）婚內出軌。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang、＠meigo.c ）
1名網友在Threads發文，表示自己這天在家太無聊，將王子發布的道歉聲明丟到Chat GPT進行分析，最終得到「5大缺失」：
1、敘事邏輯模糊，焦點模糊
ChatGPT表示，整篇聲明沒有清楚說明「做了什麼？」，認為道歉應該是要說出「我做了什麼」、「造成了什麼傷害」、「現在要如何補救」，但王子的聲明卻讓焦點變成在自我辯解，而不是承擔行為責任。
2、用「誤解／表達方式不當」弱化責任
ChatGPT指出，王子聲明當中寫道「不是應有表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」，但前後語氣卻一直暗示自己只有傾聽、關心、沒有預謀、不是破壞家庭關係的人，「這會讓讀者感覺是在『帶風向、切割責任』」，認為真正有力的道歉會直接承認「我做了不該做的行為」。
Chat GPT認為王子的道歉聲明有5大缺失。（圖／翻攝自IG ＠prince_pstar）
3、把「關係越界」說得太輕
王子聲明中寫「從一個單純傾聽者漸漸過度關心」，ChatGPT認為，這句其實承認了情感介入，卻用很柔化的語氣包過去，讓人覺得是在淡化「情感線重疊」以及「時間軸灰色地帶」，強調民眾對這種事情，最敏感的就是時間軸，但聲明完全避開不講，會被讀成「不敢講，就代表有鬼」。
4、把自己放在「被動／無意中」的位置
文中不斷強調「不預謀」、「不破壞家庭」、「一切都是漸進發生」，ChatGPT透露，「這是一種『我不是壞人，只是情況讓我變這樣』的敘事」，認為這種說法很容易引起公眾反感，因為看起來是在「把責任推給環境，而不是自己選擇」。
5、道歉對象次序也有問題
ChatGPT表示，道歉順序應該是「當事人→家庭→大眾→自己」，但王子的聲明卻是「我→支持我的朋友→當事人→其他人」，認為這會讓人覺得「你還是在顧自己圈子形象，而不是顧真正受傷的人」。
ChatGPT認為，王子的聲明不是「道歉聲明」，而是「形象維持＋自我切割聲明」。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）
最後，ChatGPT認為，這篇不是「道歉聲明」，而是「形象維持＋自我切割聲明」，強調語氣在傳達的其實是「我有錯，但不是你們以為的那麼嚴重」，而不是「我知道我的行為造成傷害，我會承擔」，這就是為什麼大家看完覺得很不誠懇的原因。
文章曝光後，仍吸引超過1.2萬人朝聖，留言區也有網友曬出自己的分析文，沒想到評語更加狠毒，直接批評王子的聲明是「邏輯死亡現場」，甚至「偷塞無辜人設」，同時還想維持粉絲好感，且不敢承認實情，順見情緒綁架。不過，即便ChatGPT所做出的分析成功掀起討論，但畢竟AI不是人類，文中列出的重點，與王子真正想表達的意思，恐怕還是有所出入。
原文出處：王子道歉暗藏「5大缺失」！ChatGPT狠批「弱化責任」：形象維持＋自我切割
更多民視新聞報導
王子又爆代言黑歷史！廠商忍7年全說了：沒職業道德
王子新歌「超色歌詞」調情粿粿！曖昧回：加1顆糖粿
粿粿聲明藏「1矛盾點」被她抓包！全場狂讚：邏輯王
其他人也在看
王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆
事件曝光後，有網友在Threads貼出2007年王子與《模范棒棒堂》成員一同登上《國光幫幫忙》的節目片段。當時屈中恆談到女兒喜歡王子，主持搭檔孫鵬隨即打趣問「如果真的在一起，有沒有什麼話要交代？」屈中恆笑說：「最好在外面偷吃擦乾淨一點。」這段輕鬆玩笑如今被挖出，讓不...CTWANT ・ 17 小時前
陳沂批王子道歉聲明邏輯矛盾 再嗆代表作是「沒當兵、破壞別人家庭」
男星范姜彥豐今（29日）拍影片指控，妻子粿粿婚內出粿，小王竟是自己身邊的好友王子（邱勝翊） ，看見出軌證據的范姜彥豐心碎不已，消息讓粉絲既生氣又心疼。王子也發出道歉聲明，強調自己並沒有破壞別人家庭。對此網紅陳沂看完後忍不住批評，聲明邏輯矛盾，更嗆王子在演藝圈的代表作是沒當兵、破壞別人家庭。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
Lulu曾想幫陳漢典介紹女友！王月笑喊：不准參加《全明星》
Lulu聽了非但沒動心，還搞笑說：「因為我真的覺得我最漂亮。」陳漢典順勢再次大誇老婆：「我就是貪圖她的美色！」郭子乾為陳漢典背書，強調他不是會隨便撩妹的人，「漢典個性很悶的。」近日演藝圈爆出婚內出軌新聞，陳漢典也連忙聲明：「我們沒有軌道！」意即絕不會有出軌的...CTWANT ・ 16 小時前
控訴粿粿出軌王子！范姜彥豐時隔一天再發聲 黑底白字文求情
范姜彥豐在影片中坦言，自己一直深信的感情與信任「被狠狠踐踏」，痛斥兩人假借朋友名義往來，實際早已逾越界線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」他表示，這段經歷讓自己成為「戴著綠帽的小丑」，更指部分共同友人明知內情卻選擇隱瞞，令他倍感心寒...CTWANT ・ 23 小時前
小S再度神預言？粿粿堅定稱「不會出軌」影片被挖出 網酸：迴力鏢打回來了
藝人范姜彥豐今日（10/29）在社群上傳影片，指控妻子粿粿婚內出軌好友「王子」邱勝翊，引發外界譁然。隨著風波持續延燒，網友也挖出兩人過去上小S節目《小姐不熙娣》片段，當時兩人甜蜜同框，粿粿還稱自己「不會出軌！」如今卻成最大反諷。太報 ・ 1 天前
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？
范姜彥豐在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他...CTWANT ・ 1 天前
粿粿遭控內出軌王子！年初合體「這句話」似乎露餡 他出席活動臭臉閃人
范姜彥豐在臉書發文標記粿粿和王子並指出，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」范姜彥豐表示，當他知道真相後，看之前一同玩樂的照片...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被戴綠帽要1200萬 粿粿付不出王子也不幫
【緯來新聞網】邱勝翊（王子）介入粿粿、范姜彥豐婚姻成了小王，范姜彥豐昨（30日）捅破這一切震驚演藝圈緯來新聞網 ・ 18 小時前
范姜擬金鐘當天爆料！因粿粿私下求情 網嘆：最後的溫柔
范姜擬金鐘當天爆料！因粿粿私下求情 網嘆：最後的溫柔EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
王子不倫戀風暴燒到香港！前女友鄧麗欣溫馨慶生 粉狂賀單身贏家
王子（邱勝翊）被范姜彥豐點名介入他與粿粿（江瑋琳）的婚姻，王子昨（29日）發文坦承在女方離婚過程「超過朋友間應有的界線」，等同默認插足他人婚姻。昔曾與王子交往3年最終分手的港星鄧麗欣，昨晚間突在社群放上自己本月15日生日的慶生照，有粉絲恭喜她單身，也有人留言狠酸王子，引發關注。鏡報 ・ 1 天前
粿粿遭爆「婚內偷吃」王子！昔「熊抱曹佑寧」畫面曝
娛樂中心／于士宸報導男星范姜彥豐昨日（29）震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。消息曝光後，震撼全台網友，粿粿也發聲指責范姜彥豐的爆料影片「說了許多與事實不符的內容」，而王子則是道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。如今，有網友翻出粿粿昔日登上《綜藝玩很大》，與曹佑寧同組挑戰遊戲的片段，只見任務成功後，粿粿二話不說立馬衝向曹佑寧「熊抱」，而男方的表情則略顯尷尬，讓網友忍不住開嗆：「沒有邊界感的女生，通常稱為綠茶X」。民視 ・ 17 小時前
粿粿、王子偷情早就被懷疑！這16字成「出軌神預言」
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，近日被發現與老公范姜彥豐同框頻率逐漸下降，正當外界議論紛紛時，范姜彥豐今（29）日中午無預警在社群發文，指控粿粿與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，瞬間引發熱議。就有網友發現，早在今（2025）年1月、粿粿在IG曬出與王子的合照時，就曾有人猜測2人關係不單純，該留言也被挖出，讓不少人直喊「這是時空旅人了吧」。民視 ・ 1 天前
爆王子跟粿粿至今沒斷聯！范姜彥豐開嗆「你破壞我家庭」：竟把這種人當真心朋友
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐今（29）日毀滅性爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），他在影片中情緒激動表示，親眼看到兩人「出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐輸在哪？網列出范姜vs.王子列表 徵信社業者爆料3000萬賠償金
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子邱勝翊有婚外情，引發網友「獵巫」范姜好友圈，多位藝人也紛紛表態力挺或分享類似經歷。徵信社執行長曾在9月節目透露案例，暗指范姜彥豐可能獲得3000萬賠償金，網友也開始比較范姜與王子條件。事件持續在社群媒體上發酵，討論熱度不斷攀升！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
粿粿爆出軌王子！「至今仍帶女兒約會」范姜彥豐崩潰：親手毀了一個家
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名第三者竟是男星王子，消息一出瞬間引爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蕭敬騰看中名錶放話寵妻 王子當小王！老闆Summer這樣說
蕭敬騰今（10╱29）與高爾宣、章廣辰、彭千祐、林哲熹、Karencici、派偉俊出席瑞士名錶AP（Audemars Piguet）150周年Royal Oak Offshore Sunset Cocktail Party，他的經紀人老婆Summer（林有慧）也愛相隨，對於旗下藝人王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐、粿粿婚變，Summer低調表示：「我剛從醫院過來，還在了解中。」也透露爸爸林光寧還沒出院仍在醫院，她只要有空都會去醫院陪伴。太報 ・ 1 天前
SJ來台開唱3天又宣布驚喜！ 台北線下簽名會合照謝粉絲
【緯來新聞網】出道滿20週年的韓國天團 SUPER JUNIOR ，11月14日到16日即將登上台北緯來新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐開撕粿粿外遇王子！黃宏軒發聲：該來的總會來
范姜彥豐開撕粿粿外遇王子！黃宏軒發聲：該來的總會來EBC東森娛樂 ・ 1 天前
真當曹氏宗親會？不只粿粿！王子IG狂撩她「我以為喜歡我」 一票人出征
男星范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的妻子粿粿出軌，他拍片泣訴，指出妻子婚內出軌的對象竟是好友王子（邱勝翊），哽咽表示：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」消息曝光後震撼演藝圈。王子隨後發文道歉，坦承與粿粿的關係「超越朋友界線」，引發輿論熱議。不過，風波並未就此平息，有眼尖的網友發現王子不僅與粿粿互動親密，過去還曾在IG上頻頻對簡廷芮留言調情，質疑他「是不是對人妻情有獨鍾」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜彥豐今再發聲！ 「黑底白字」為她說話：是無辜的別開玩笑了
粿粿與范姜彥豐近期傳出婚變，范姜彥豐昨（29）日無預警爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入2人婚姻導火線。事件延燒，范姜彥豐再為家人發聲，「家人是無辜的，也請別開家人玩笑了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前