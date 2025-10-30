王子道歉認偷吃粿粿！網再挖他曖昧人妻簡廷芮 「關鍵影片對話」曝

娛樂中心／台北報導

粿粿2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐29日控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉認了超過朋友界線，震驚演藝圈。而王子過去跟粿粿、「最美校花」簡廷芮等好友一起出遊美國的影片也被翻出，有網友發現他們一起搭摩天輪時，簡廷芮的手放在王子腿上，粿粿就坐在旁邊不知做何感想，更有人猜測粿粿、簡廷芮兩位人妻對王子應該都有意思。

網友挖出簡廷芮跟王子的曖昧對話。（圖／翻攝自IG）

王子遭爆偷吃粿粿新聞曝光後，兩人過去出遊互動影片紛紛被挖出，其中一段兩人跟簡廷芮在美國搭摩天輪，網友發現簡廷芮的手放在王子腿上，身上穿的還是王子的外套。還有人翻出王子跟簡廷芮在社群上的曖昧對話，簡廷芮說：「喜歡海」，王子接話說：「我以為喜歡我…」，簡廷芮又回：「只可能喜歡你….後面的海。」如今對照王子粿粿新聞，兩人對話互動不免引人聯想。

而不少網友看到後，也紛紛留言怒批沒想到王子特別愛撩人妻，還有人爆料其實王子弟弟毛弟邱宇辰以前就追過簡廷芮，曾經有告白但被拒絕。如今簡廷芮跟王子曖昧影片對話被翻出，網友們忍不住直呼：「都快懷疑簡跟王了。」

