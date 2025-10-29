王子道歉變相澄清？強調「得知女方婚變」後才過度關心

王子針對粿粿婚外情風波首次發文回應，強調自己是在「得知女方婚變」後才逐漸過度關心。（圖／翻攝自IG meigo.c）





范姜彥豐爆料妻子粿粿婚內出軌，指控其外遇王子邱勝翔，並在聲明中對王子喊話：「你破壞了我的家庭」。對此，王子也首次發布聲明，否認破壞家庭關係，但承認自己在得知女方正在協議離婚後，逐漸從單純傾聽者變為過度關心，因此「超過了朋友應有的界線」。

在范姜彥豐發布影片怒控妻子粿粿與王子婚外情後，粿粿也在限時動態回應，表示對這段婚姻的結束，她已盡力以理性與誠意溝通，並強調對方提出的離婚金額超出她的負擔。同時，她指出范姜彥豐影片中有多處與事實不符，並表示未來將整理完整事實向大家說明。

隨後，王子也在IG發布聲明致歉，強調自己並非破壞家庭的人，也表示這段關係「不是長期隱瞞的情感」，更不存在任何不當企圖或預謀。他指出，自己是在得知女方正在協議離婚的過程中，從單純傾聽者逐漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但表達方式不妥。此番說法似乎意在澄清，他「越界關心」發生的時間，是在女方協議離婚之後。

范姜彥豐在聲明影片中表示，他掌握妻子粿粿與王子出軌的明確證據，但粿粿仍矢口否認，對天發誓未對婚姻不忠。之後，兩人進入離婚協商，但始終缺乏誠意與悔意，使他最終放棄協議，選擇公開聲明。

此外，范姜彥豐也在影片中向王子喊話，指控對方破壞家庭，至今仍與太太保持密切聯繫，卻能心安理得地出席公開場合：「這就是你所謂『以人品自居、愛惜羽毛』的方式嗎？真的太可笑了」，范姜彥豐最後也自嘲，直言自己竟將這樣的人當作真心朋友，語氣中滿是失望。



