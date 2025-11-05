王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理

（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事件曝光前，內部早已知情並多次協商，最終仍因不滿其私生活爭議，決定火速切割，暫停王子所有演藝活動。

圖／藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波。（資料照）

消息人士指出，早在婚外情風波曝光前，范姜彥豐、粿粿與王子三方曾協商數月，希望能私下解決，但始終沒有共識。其間，王子多次與范姜彥豐接觸，試圖避免事態擴大，但事後仍被爆出介入婚姻的事實，導致經紀公司高層震怒，決定採取「不介入、不護航」的立場，讓王子自行承擔後果。

圖／傳出喜鵲娛樂內部早已「放生」王子。（翻攝 instagram／prince_pstar）

據悉，喜鵲娛樂內部對此案態度強硬，早在協商期間便已對王子失去信任。雖然外界認為公司是事件後才切割，但實際上在內部早已「放生」他。該公司旗下有天王蕭敬騰等人氣藝人，形象與品牌價值深受重視，因此對王子連續陷入「閃兵風波」與「婚外情爭議」感到難以容忍。

消息指出，王子當初是主動向喜鵲娛樂求加入，希望藉由公司資源拓展戲劇與音樂發展，但雙方淵源並不深。如今再爆連串爭議，公司決定全面暫停演藝行程，後續局面將由王子自行面對。

