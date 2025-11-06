王子遭嗆「沒讀書」！陳沂揭道歉聲明3重點 提醒發文前先給她看：不然人家覺得藝人智商低

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

藝人范姜彥豐日前在社群上控訴，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，掀起軒然不波，隨後王子也緊急發布聲明道歉，不過對於他邏輯矛盾的說詞，網紅陳沂不以為然，還在個人社群上表示，希望王子下次寫作文可以「先給三斤老師檢查後再發」。最近她上Podcast《娛樂住海邊》聊到「粿王」風波，再度提醒王子下次發文要先給她看，「不然人家覺得我們演藝圈智商低。」

網紅陳沂提醒王子下次發文要先給她看。（圖／王子IG、陳沂FB）

陳沂近日上《鏡週刊》旗下Podcast節目《娛樂住海邊》，和主持人談及近期娛樂圈的話題焦點「粿王」事件，指出王子的道歉聲明邏輯矛盾，「顯然就是沒讀書的，希望說王子同學下次寫作文，要先給老師看過再發，不然的話會讓人家覺得說我們演藝圈智商低落。」

陳沂表示，她曾看過許多藝人的道歉文，全都長度過長，且往往會在最後加上「保持善良」等口號，容易造成反感，面對公關危機，相關聲明應掌握3個關鍵，也就是「簡短、明確、不帶前提鋪陳」。

她也提醒藝人們，新聞有所謂的「三天規律」，只要誠懇道歉不加戲，在風頭上別沉迷於回覆網友，輿論自然就會退燒，如果還持續在網路上和人吵架，就會火上澆油、越燒越兇。

