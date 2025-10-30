王子遭廠商爆「沒職業道德」 接500萬代言還違約
男星王子（邱勝翊）29日遭藝人范姜彥豐踢爆，與已婚粿粿過從甚密，事後王子道歉並承認「超過了朋友間應有的界線」。同天晚間，萬然生技創辦人吳紹瑜發文指出，7年前她捧近500萬台幣找王子代言，對方卻在3個月內違反合約，導致公司一度陷入危機。
吳紹瑜29日在社群批：「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣沒有職業道德。」她回憶7年前以近500萬台幣的酬勞，邀請王子擔任品牌代言人，沒想到對方接下後的3個月內，又業配同質性的保健食品，讓她當下很火大，「至今我都保留著證據，這已經違反了代言合約！公司是可以提告的。這是藝人最基本的職業道德，他會不知道嗎？畢竟不能這個也賺，那個也要賺吧！」
由於王子違約，原本安排好的行銷排程都要撤回，加上代言費快500萬台幣，公司不僅損失金錢，一大筆資金還卡住，一度陷入危機；所幸問題有解決，公司轉虧為盈，才能營運至今。
吳紹瑜表示，當時沒有向王子求償違約金，還依照比例支付代言費，包括協商的那個月，最終才完成解約。吳紹瑜解釋沒有在事發當下說出的主因，是考量王子從棒棒堂出道，一路走來不容易，又要替父親還債；假設當時她將糾紛公諸於世，會損害到王子的形象，影響未來接代言和業配，不願擋他財路。
為何會選擇現在說？吳紹瑜表示：「因為他已經把他自己毁掉了！然後我對於出軌、當人婚姻的第三者，還有沒有邊界感的人非常的厭惡，必須讓大家知道。」
經詢問，吳紹瑜本人同意將爆料王子的貼文，刊載在《中時新聞網》。而截稿前，王子經紀公司尚未針對此事做出回應。
