王子遭控不倫人妻 廠商忍7年爆黑料「沒職業道德」全說了

粿粿（右）與邱勝翊遭范姜彥豐指控不倫。（翻攝自Meigo粿粿臉書）

男星范姜彥豐昨（29日）公開指控妻子、前中信啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌棒棒堂「王子」邱勝翊，不倫消息震驚演藝圈。儘管粿粿反控爆料內容「與事實不符」，但王子坦承與粿粿「超過朋友間應有的界線」，兩人形象迅速崩跌。如今又有找過王子代言的品牌創辦人出面爆料，痛批「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣：沒有職業道德。」

萬然生技創辦人吳紹瑜昨晚發文大吐不快，指出7年前曾找邱勝翊擔任萬然生技的品牌代言人，對方卻在接下代言的3個月內，又接了同質性的保健食品業配，「看到影片時我真的氣炸了！」直言邱勝翊怎會連藝人最基本的職業道德都不知道，「不能這個也賺、那個也要賺吧！」

廣告 廣告

吳紹瑜透露，當時給王子快500萬元的品牌代言費，加上原本安排好的行銷排程都因此要撤回，金錢損失外，大筆資金突然卡住也害公司經營一度陷入危機。吳紹瑜強調，邱勝翊違反了代言合約的證據她仍保留至今，公司是可以選擇提告的，但她不但沒有求償違約金，反而依照比例支付代言費，協商後完成解約。

吳紹瑜之所以沒有爆料，是看在王子從棒棒糖出道一路走來不容易，還要替父親還債，怕說出來會損害對方形象，影響日後的代言和業配、擋人財路。事隔7年說出真相，「是因為他已經把他自己毁掉了！然後我對於出軌、當人婚姻的第三者，還有沒有邊界感的人非常的厭惡，必須讓大家知道！」

更多鏡週刊報導

時空旅人是真的？粿粿、王子爆不倫 昔日合照驚見「16字神預言」！萬人瘋朝聖

3年前一張照神預言！王子拿「綠帽」同框范姜彥豐、粿粿 網酸：早有預謀？

陳沂批王子道歉聲明邏輯矛盾 再嗆代表作是「沒當兵、破壞別人家庭」