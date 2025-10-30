王子遭控介入婚姻登微博熱搜！下月赴陸開唱恐喊卡
男星「王子」邱勝翊自節目《模范棒棒堂》出道，憑藉帥氣外型及陽光形象，在台灣、大陸都擁有不少人氣。未料，男星范姜彥豐29日爆料手握老婆粿粿與王子出軌的證據，沒想到這件事也鬧上大陸社群，恐怕會讓王子11月在上海的演唱會增添變數。
王子11月16日將在上海舉行「The Moment of love」音樂會，20日開始售票時，他也親自拍影片向粉絲喊話：「距離上次見面有一陣子了，說好我們下次再見，11月16日上海我們不見不散，繼續唱歌給你聽」，怎料時間僅剩半個月，日前卻爆出疑似介入范姜彥豐、粿粿婚姻的爭議，掀起熱烈討論。
王子遭到指控後，火速在社群發文道歉，並坦言「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間 應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。結果道歉的消息不僅流傳至大陸，「王子發文道歉」的關鍵字也登上微博熱搜，引來原本不知情的大陸網友紛紛關注此事。
面對演唱會即將來臨，不少網友開始在王子的微博留言：「要不你主動停止音樂會退票」、「熱搜看到你的名字，取關了，關注很多年」、「關注你4228天，沒想到居然是這樣的結果」、「哥哥求你別塌」、「能退錢給我不，誰愛去誰去」、「肯定不是真的。相信你！很明顯別人刻意抹黑」，目前主辦單位及王子尚未針對演唱會後續做出回應，是否如期辦理恐怕仍有變數。
王子偷吃粿粿涉失德！11月上海開演唱會 陸網傻眼急喊：還不給退票
藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。而網友也發現王子馬上將在中國有活動，11月16日將在上海的交通銀行前灘31演藝中心舉辦音樂會，王子更強調「不見不散」，引發大陸網友怒喊：「退票！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
愛妻被點名小心王子！敖犬14字護愛「她很乖」網驚：太敢講
前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，更直指王子邱勝翊是他們婚姻的第三者；同一天棒棒堂團員敖犬的妻子發發PO業配影片，腳本台詞中提到妻子飛飛「該不會有別人的吧？」引發網友聯想。而有網友在下方留言「小心他是打給王子」，敖犬也正面回應「發發是我老婆，她只會打給我」，讓不少網友震驚直呼「敖犬也太敢講了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子爆不倫！品牌活動取消 中國音樂會也急喊卡
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子昨（29）日遭指控介入粿粿婚姻，震驚演藝圈，而王子也發聲道歉。事件持續延燒，不只讓他形象重創，工作也受到影響。如...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前
偷吃粿粿形象翻車！王子「上海音樂會」急宣布取消 主辦方聲明道歉
粿粿2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。而網友也發現王子馬上將在中國有活動，11月16日將在上海的交通銀行前灘31演藝中心舉辦音樂會，王子更強調「不見不散」，引發大陸網友怒喊：「退票！」，如今主辦單位也宣布緊急取消，並開放退票。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
快訊／王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻「道歉了」 承認「超過朋友界線」
藝人王子（邱勝翊）被指介入粿粿與丈夫范姜彥豐的婚姻，引發外界熱議。今（29日）王子親自發文道歉，坦承在女方離婚過程中「超過朋友界線」，並向當事人及受影響者致歉，強調自己「不是破壞家庭關係的人」。鏡報 ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 9 小時前