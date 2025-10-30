王子遭控介入婚姻登微博熱搜！下月赴陸開唱恐喊卡

王子遭爆介入婚姻登微博熱搜，大陸演唱會恐喊卡。（圖／陳俊吉攝）

男星「王子」邱勝翊自節目《模范棒棒堂》出道，憑藉帥氣外型及陽光形象，在台灣、大陸都擁有不少人氣。未料，男星范姜彥豐29日爆料手握老婆粿粿與王子出軌的證據，沒想到這件事也鬧上大陸社群，恐怕會讓王子11月在上海的演唱會增添變數。

王子11月16日將在上海舉行「The Moment of love」音樂會，20日開始售票時，他也親自拍影片向粉絲喊話：「距離上次見面有一陣子了，說好我們下次再見，11月16日上海我們不見不散，繼續唱歌給你聽」，怎料時間僅剩半個月，日前卻爆出疑似介入范姜彥豐、粿粿婚姻的爭議，掀起熱烈討論。

廣告 廣告

王子遭到指控後，火速在社群發文道歉，並坦言「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間 應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。結果道歉的消息不僅流傳至大陸，「王子發文道歉」的關鍵字也登上微博熱搜，引來原本不知情的大陸網友紛紛關注此事。

面對演唱會即將來臨，不少網友開始在王子的微博留言：「要不你主動停止音樂會退票」、「熱搜看到你的名字，取關了，關注很多年」、「關注你4228天，沒想到居然是這樣的結果」、「哥哥求你別塌」、「能退錢給我不，誰愛去誰去」、「肯定不是真的。相信你！很明顯別人刻意抹黑」，目前主辦單位及王子尚未針對演唱會後續做出回應，是否如期辦理恐怕仍有變數。

更多中時新聞網報導

〈父親的來信〉〈叫阮的名〉 巫啟賢把親情寫進歌裡

中職》林泓育延長賽開轟 樂天封王

五月天台中跨年 11月9日開搶