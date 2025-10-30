王子遭控介入婚姻！薔薔急切割「不認識」 直呼無法接受

藝人薔薔（左）表示對王子不熟。（翻攝自薔薔、王子臉書）

藝人王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控與粿粿（江瑋琳）婚內出軌，認了與粿粿「超過朋友間應有的界線」。藝人薔薔（林嘉凌）被問及此事，直呼不熟「那個我完全不認識！根本不同年代」，並表示自己無法接受這種事，別人的話不了解。

藝人范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）結婚3年，如今兩人傳出婚變，范姜彥豐昨（29日）發文控訴女方婚內出軌，並直接在內文標註2人帳號，引起軒然大波。對此，藝人薔薔（林嘉凌）表示完全不認識「我在那裡面是邊緣人，進去才1個月，他們很早期就進去了！」被問到是否能接受另一半有這種行爲，薔薔直呼無法接受，不過別人的事她不予置評，更反問「你另外一半被Ｘ可以啊？」

而過去小S曾在《小姐不熙娣》問粿粿（江瑋琳）、范姜彥豐是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生，粿粿當時則回答「好像是」，如今片段被網友挖出，小S的發言再次被封為神預言。

另外，吳姍儒跟晏柔中交好，對方又是粿粿（江瑋琳）、范姜彥豐的好友，被問及此事時坦言，晏柔中與2人赴美國遊玩時正懷著身孕，那一趟就沒多關心，因為晏柔中要帶小孩，這幾天也沒有詢問這件事，「因為我本身也沒有愛聽八卦，有什麼也不想知道。」同時懇請外界給予他們空間解決。





