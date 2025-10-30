王子遭控偷吃人妻粿粿「上海演唱會恐喊卡」 陸網怒喊：禁劣質藝人

王子遭控偷吃人妻粿粿。（圖／翻攝自Instagram@meigo.c）

藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，男方29日突發出毀滅性爆料，指控女方婚內出軌王子（邱勝翊），並稱手中握有兩人的出軌證據。而王子將於11月前往大陸上海舉辦演唱會，如今爆出偷吃人妻醜聞，火速登上微博熱搜，引起大票網友怒喊：「退票！」

王子被范姜彥豐公開控訴與已婚的粿粿發展婚外情，他事後也火速道歉，稱自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」

然而，王子將於11月16日在上海演藝中心黑匣子舉辦音樂會，票價區間為699人民幣（約新台幣3020元）至1299人民幣（約新台幣5600元）。未料僅剩半個多月，就被爆出醜聞，而大陸網友普遍對於涉及違反道德標準的公眾人物會發起抵制，陸續就有網友在微博及小紅書發文表示，「今天爆出來這個事情，會不會影響上海音樂會啊？」

許多粉絲也紛紛發聲表示，「會不會主動退票啊」、「都塌房了，票都不給退，好無語啊」、「沒想到竟然會塌房，現在跟吃了屎一樣，就不能正經談戀愛嗎」、「真的白瞎了我還帶我不怎麽喜歡他的朋友一起買了票，現在只想退」、「抵制邱勝翊，劣質藝人別來內地撈錢」、「才剛翻紅沒多久就割粉絲韭菜，上海音樂會票價那麼高，現在又知三當三」、「破壞別人家庭的人，道德敗壞的人都能來內地開音樂會？請主辦單位嚴查」；同時也有大陸網友認為演唱會應該還是會照開，「畢竟有的粉絲還會覺得：哥哥只剩我們了」。

