王子遭控破壞粿粿婚姻！《棒棒堂》製作人B2發聲

王子否認破壞別人的婚姻。（粘耿豪攝）

以《模范棒棒堂》出道的王子（邱勝翊）29日被粿粿丈夫范姜彥豐指控，介入他們3年婚姻。節目製作人B2，今（30日）在《小姐不熙娣》記者會透露，昨天忙於工作，很晚才從新聞得知此事，「反應應該跟大家一樣」。

B2表示，他與《棒棒堂》成員在錄影後基本上都沒有聯絡，上次見面應該是五年前在他的婚禮，當時六棒時隔多年的公開亮相，引起騷動。

B2解釋，當時自己是負責節目錄影，掌管棒棒堂成員工作及動向的都是唱片公司、經紀公司。他也笑說，他跟弟弟們年紀也有點差距，跟小朋友就比較少聯絡，當年對於王子的印象已經很模糊，「那時候講話都還講不好，都是在乎抓頭髪這類的，乖乖的表演好。」

另，小S以《不熙娣》拿下金鐘主持人獎後，在慶功宴上玩得盡興。B2坦言當時沒有特別問小S打算什麼時候回歸主持，但他認為金鐘獎或許有機會推動小S加速復出。

