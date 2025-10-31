王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥被問秒認：我沒資格評論

娛樂中心／綜合報導

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，遭其夫、男星范姜彥豐控訴她與藝人王子出國後「整個人就變了」，且男方握有兩人的關鍵證據。事情曝光後掀起大量關注，王子也承認「過分關心粿粿」，兩人更跨越了朋友的界線。不少藝人被問及此事時也有所回應；對此，男星羅志祥今（30）日被問到相關話題，對於昔日球友捲入風波，他除了強調已與對方斷聯外，也坦言「自己沒資格評論」。





王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥稱「已斷聯男方」認了：我沒資格評論

對於曾相約打球的王子捲入風波，羅志祥稱已經跟對方沒有聯絡。（圖／翻攝王子臉書）

廣告 廣告

范姜彥豐日前控訴指出，自從發現粿粿從美國回來後態度轉變，自己數度求和，但粿粿態度更為強硬；因此在看到疑似出軌的證據後，決定公開揭發。對此，粿粿則在 IG 表示：「我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，但由於對方提出的離婚金額超出我的負擔，導致協商破裂，且無預警拍影片說了許多與事實不符的內容。」王子則發出道歉聲明，部分內容提到：「我超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但這不是應有的表達方式。」

王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥稱「已斷聯男方」認了：我沒資格評論

粿粿遭老公范姜彥豐控訴劈腿王子，且握有相關證據。（圖／翻攝粿粿IG）

根據《三立新聞網》報導，羅志祥稍早出席新歌《做伙》MV 特映會，被問到王子捲入風波，他指出，2020 年他與王子、毛弟（邱宇辰）曾相約打籃球後，雙方便各自忙碌公事，已許久未聯絡。王子被爆介入家庭後，羅志祥表示沒有再聯繫對方，更說：「我沒有資格去評論別人的事情。」最後他強調，只希望當事人能妥善處理爭議。









王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥稱「已斷聯男方」認了：我沒資格評論

羅志祥表示自己「沒資格評論」別人的事，僅希望當事人能妥善處理。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：王子遭控訴「偷吃人妻粿粿」！羅志祥稱「已斷聯男方」認了：我沒資格評論

更多民視新聞報導

暮光穿戰袍抓眾人「目光」！節目親曝：手穿「乳鍊」

《好運來-EP222精彩片段》終於感動瑞瑞 萌芬神辦案？

回味坣娜深情好聲音！經典綜藝《豬哥會社》意外爆出烏龍事件 再添難忘一幕

