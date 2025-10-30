王子遭控「道德淪喪」破壞粿粿3年婚姻 週末活動臨時喊卡

王子為感情風波道歉。（陳俊吉攝）

王子、粿粿昨（29日）被范姜彥豐指控「道德淪喪」婚外情，王子發聲致歉，他原定11月1日要出席的香氛品牌活動，也確定取消。品牌EASE稍早回覆，「一日店長活動前兩周已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」

王子原訂週末出席的香氛活動確定取消。（摘自網路）

王子昨發文承認錯誤，但強調他沒有破壞家庭關係，他與粿粿不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。

