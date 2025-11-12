王子遭爆棄席惟倫轉談不倫戀！粿粿護愛願出800萬
演藝圈再爆震撼彈，男星王子與已婚女星粿粿的不倫戀情持續發酵，最新消息指出，這起事件的受害者不只范姜彥豐一人，王子的前女友席惟倫同樣遭到背叛，成為這起風波中的隱形受害者。
根據最新報導，王子與粿粿的關鍵轉折點發生在今年3月底的美國行。當時王子明明還在與席惟倫交往，卻在美國期間與粿粿發展出超友誼關係。更令人意外的是，今年2月還有民眾在日本目擊王子與席惟倫、毛弟等人同遊，兩人互動親密宛如情侶。然而王子從美國返台後，態度丕變，在4月便與席惟倫漸行漸遠，默默結束這段地下情。
由於席惟倫與王子的戀情從未公開，使得她無法像范姜彥豐般公開訴苦，只能將委屈往肚裡吞。值得注意的是，席惟倫身為某內衣品牌運動大使，去年還為王子介紹工作機會，讓他成為該品牌55週年慶活動大使。諷刺的是，王子獲得這份工作後，竟指定找粿粿擔任活動主持人，等同於拿女友的資源分享給劈腿對象。
席惟倫雖然選擇低調，但仍透過在范姜彥豐爆料影片下按讚的方式無聲表態。她的現任男友劉書宏也在范姜彥豐的社群平台留言「你很勇敢」，似乎是替席惟倫抱不平。目前該內衣品牌已與王子切割，強調雙方僅為單次合作關係。
在賠償協商方面，范姜彥豐最初基於夫妻名下房產及婚後工作收入，提出1600萬元的求償金額。經過近4個月的協商，范姜彥豐心軟將金額降至1200萬，最後再降到800萬元，希望粿粿與王子共同承擔。若雙方達成協議，范姜彥豐原本打算不公開兩人私情，對外宣稱和平離婚。
然而協商過程中發生多起爭議事件，導致談判破局。據了解，王子因去年才償還完父親的千萬債務，經濟狀況不佳，多次提出分期付款要求。粿粿見狀心疼王子，主動表示願意獨自承擔800萬元賠償金，此舉徹底激怒范姜彥豐。
消息人士透露，粿粿在被抓包出軌後，已將近一半身家搬到王子住處，這種不尊重的行為讓范姜彥豐難以接受。另外，粿粿還要求范姜彥豐的親友擔任連帶保證人，若日後婚外情仍被外流，保證人需賠償相對應金額，這個條件也讓范姜彥豐無法同意。
參與協商過程的親友表示，其實三人都不是壞人，王子每次協商都誠懇向范姜道歉，粿粿也曾寫親筆信表達歉意，展現相當誠意，只是最終未能達成共識。據悉，王子在協商會議中都親自出席，展現解決問題的誠意，但一談到金錢問題就開始喊窮，讓協商陷入僵局。
關於粿粿與王子目前的關係，各方說法不一。有消息指出兩人因不倫戀曝光而暫時保持距離，甚至可能因此情變。但另有說法認為，粿粿乾脆不再隱藏，全心投奔王子，拒絕再與范姜彥豐聯繫。真相究竟如何，只有當事人才清楚。
更多品觀點報導
外遇出軌讓渡公司給妻！老闆簽500萬本票想反悔
婚外情風暴延燒！范姜彥豐IG暗嗆「說謊姊妹組」簡廷芮夫妻發聲明反擊
其他人也在看
江國賓驚喜現身粉絲婚禮！變身歌手送祝福
江國賓表示，這次代言牛樟芝品牌，最主要的原因是自己對「健康」有了全新的體悟。「自從手術後，我真的深刻明白健康無價。這次希望藉由代言，讓更多中壯年朋友重視保健與身體管理。」出道三十多年來，江國賓長年在高壓、緊湊的拍攝環境中工作，近年來他逐漸學會放慢腳步。「...CTWANT ・ 1 天前
58歲江國賓切除口腔腫瘤4個月現況曝光 感嘆健康重要性！學會放慢腳步
58歲的江國賓今年7月發現口腔內長出一顆小肉瘤，最後確診是良性腫瘤，經切除與清創後無大礙，但也有感健康重要性，接下保健食品代言，還親自到苗栗山區「考察」。鏡報 ・ 1 天前
離婚解放「中空裝深V現身」挨酸給男人看！蕾菈火大飆罵：在靠X三小
網紅蕾菈2021年底剛做完隆乳手術，平時會透過社群記錄日常的她，今（12）日在社群限動分享一張生日火辣自拍照，結果卻引來酸民吐槽。為此，她發聲反擊了！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
紐約4寶媽遭狂刺50刀身亡 前男友痛下殺手「冷血放她等死」
紐約哈林區一名47歲女子遭前男友殘忍刺殺身亡，據警方和消息人士透露，41歲的路易斯·馬奎茲（Luis Marquez）涉嫌於10日在公寓樓內伏擊並刺殺了47歲的卡門·洛佩茲（Carmen Lopez），洛佩茲遭刺多達50刀。馬奎茲在行兇後將她獨自留在走廊等死，而死者的兩個孩子當時正在公寓內熟睡。中天新聞網 ・ 22 小時前
駕直升機「撞高壓電線」墜毀 南非電視名廚身亡享年43歲
南非家喻戶曉的電視廚師斯特芬斯（Mynie Steffens）於當地時間10日駕駛直升機在東開普省（Eastern Cape）一處柑橘農場上空噴灑農藥時，不幸墜機身亡，享年43歲。中天新聞網 ・ 20 小時前
徐亨突喊「活得好累」 連遭母離世、破產離婚悲嘆：把難關都過一遍
【緯來新聞網】資深藝人徐亨近年幾乎未再推出新作品，長期未出現在鏡頭前。他13日凌晨突然在社群平台發文緯來新聞網 ・ 2 小時前
昔遭王子丟包！席惟倫才同遊日本 「粿王事件」隱藏苦主回應了
【緯來新聞網】范姜彥豐指控老婆粿粿偷吃邱勝翊（王子）不倫，苦主扯出和王子傳出緋聞的女星席惟倫，翻出時緯來新聞網 ・ 19 小時前
(影) 中國經濟寒冬來襲! 各地紛爆討薪、倒賣機器事件 連國企、外資公司也沒錢
[Newtalk新聞] 隨著中國經濟衰退的問題不斷加劇，越來越多企業因無法正常營利而積欠員工工資，許多民眾也採取積極行動，討要自己應得的薪資。近期甚至傳出有中字輩國企在協助外商建造生產基地時，拖欠上百名員工的工資引發大規模罷工，就連國家機關設立的事業單位也開始逼迫員工辭職，中國的經濟問題也再次成為國際輿論的關注焦點。 推主「昨天」在 X 上發布推文表示，當地時間 30 至 31 日，由中國化學工程第十一建設有限公司 ( 中化十一建 ) 在廣東省湛江市建造的「廣東湛江巴斯夫一體化基地」突然傳出上百名工人集體罷工，要求中化十一建發放拖欠工資的消息，部分罷工工人也與中化十一建的管理人員爆發衝突。 一名參與罷工的工人指出，中化十一建已經連續 5 個月未曾發放工資，「甚至有已經離職的工人特別從江蘇趕來湛江，共同參與討薪的活動」。「昨天」也補充稱，湛江的一體化基地是德國化學公司「巴斯夫」在當地建設的超大型化工生產綜合體，於 2018 年 7 月宣布籌建、 2019 年 11 月正式動工，是該公司全球範圍內第三大的生產基地。 由於此建設項目涉及外國企業，許多網友紛紛提高對此次討薪事件的關注程度。有網新頭殼 ・ 23 小時前
北市林森北路挖破瓦斯管線 消防布水線警戒 (圖)
台北市中山區林森北路一帶12日疑因施工不慎挖破瓦斯管線，台北市消防局獲報立即派員到場布水線警戒，目前安全無虞，已通報相關單位前來搶修。中央社 ・ 22 小時前
土耳其軍機無預警墜毀！驚傳出事前「沒發出求救訊號」機上全員恐已罹難
一架載有至少20人的土耳其C-130「大力神」（Hercules）軍用運輸機11日自亞塞拜然第二大城市占賈（Ganja）起飛後，卻在喬治亞東部靠近亞塞拜然邊境的卡赫季（Kakheti）地區錫格納吉（Sighnaghi）境內意外墜毀，事故原因與確切傷亡人數目前尚待調查釐清，消息曝光後震驚各界。鏡報 ・ 1 天前
豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜
中部中心/李文華 彰化報導一年一度的鹿港鹿溪宴，日前公布菜色，今年19道美食，有首次入菜的香酥卜肉，還有二度上榜的豆包菜捲以及赤肉羹湯，業者說幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，才能澎湃上菜。豬肉回歸!鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜(圖/民視新聞)香酥卜肉，炸到表面金黃，光看就讓人食指大動，一旁的蒲燒鰻裹上醬汁，搭配芝麻點綴，還有這盤，比臉大的蚵仔煎，蚵仔顆顆碩大飽滿，一整桌美食佳餚，超澎湃，通通都是彰化鹿港鹿溪宴，今年的菜色。業者說幸好豬肉禁宰令解除豬肉"及時回歸" 今年才能如期上菜(圖/民視新聞)19道美食，包含今年首次入菜的香酥卜肉，去年獲得好評的豆包菜捲以及赤肉羹湯，也二度進榜，還有厚切烏魚子、特色炸蝦猴，當然也少不了，鹿港必吃的麵線糊。今年價格凍漲，維持原價，每桌4500元，業者說，幸好豬肉禁宰令解除，豬肉"及時回歸"，今年才能如期上菜。鹿溪宴將在18日開放訂購 預計又將湧現排隊人潮搶訂(圖/民視新聞)今年鹿溪宴，將在18日開放訂購，預計又將湧現排隊人潮，享受一年一度的好滋味。原文出處：豬肉回歸！ 彰化鹿港「鹿溪宴」菜色曝光 香酥卜肉首入菜、還有比臉大蚵仔煎 更多民視新聞報導解禁第2日！毛豬拍賣市場交易熱絡 農業部曝最新豬肉價格區間豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味惡毒壞「蛋」！彰化文雅畜牧場「僅雞、蛋含芬普尼」 全案移送法辦民視影音 ・ 23 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 14 小時前
坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光
「芝麻龍眼」成員陳艾玲睽違36年復出 ，將於22日登上臺北大巨蛋，參與民歌大團圓表演，消息一出引發關注。不過，隨著Energy團員坤達、書偉爆出「閃兵案」，陳艾玲曾是Energy幕後推手的經歷也被挖出。她12日也首度發聲，語氣溫柔的表示：「他們那時候還很年輕，不能做決定。挫敗是好的，沉澱一下、休息一下」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前