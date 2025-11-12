王子遭爆棄席惟倫轉談不倫戀！粿粿護愛願出800萬

演藝圈再爆震撼彈，男星王子與已婚女星粿粿的不倫戀情持續發酵，最新消息指出，這起事件的受害者不只范姜彥豐一人，王子的前女友席惟倫同樣遭到背叛，成為這起風波中的隱形受害者。

根據最新報導，王子與粿粿的關鍵轉折點發生在今年3月底的美國行。當時王子明明還在與席惟倫交往，卻在美國期間與粿粿發展出超友誼關係。更令人意外的是，今年2月還有民眾在日本目擊王子與席惟倫、毛弟等人同遊，兩人互動親密宛如情侶。然而王子從美國返台後，態度丕變，在4月便與席惟倫漸行漸遠，默默結束這段地下情。

由於席惟倫與王子的戀情從未公開，使得她無法像范姜彥豐般公開訴苦，只能將委屈往肚裡吞。值得注意的是，席惟倫身為某內衣品牌運動大使，去年還為王子介紹工作機會，讓他成為該品牌55週年慶活動大使。諷刺的是，王子獲得這份工作後，竟指定找粿粿擔任活動主持人，等同於拿女友的資源分享給劈腿對象。

席惟倫雖然選擇低調，但仍透過在范姜彥豐爆料影片下按讚的方式無聲表態。她的現任男友劉書宏也在范姜彥豐的社群平台留言「你很勇敢」，似乎是替席惟倫抱不平。目前該內衣品牌已與王子切割，強調雙方僅為單次合作關係。

在賠償協商方面，范姜彥豐最初基於夫妻名下房產及婚後工作收入，提出1600萬元的求償金額。經過近4個月的協商，范姜彥豐心軟將金額降至1200萬，最後再降到800萬元，希望粿粿與王子共同承擔。若雙方達成協議，范姜彥豐原本打算不公開兩人私情，對外宣稱和平離婚。

然而協商過程中發生多起爭議事件，導致談判破局。據了解，王子因去年才償還完父親的千萬債務，經濟狀況不佳，多次提出分期付款要求。粿粿見狀心疼王子，主動表示願意獨自承擔800萬元賠償金，此舉徹底激怒范姜彥豐。

消息人士透露，粿粿在被抓包出軌後，已將近一半身家搬到王子住處，這種不尊重的行為讓范姜彥豐難以接受。另外，粿粿還要求范姜彥豐的親友擔任連帶保證人，若日後婚外情仍被外流，保證人需賠償相對應金額，這個條件也讓范姜彥豐無法同意。

參與協商過程的親友表示，其實三人都不是壞人，王子每次協商都誠懇向范姜道歉，粿粿也曾寫親筆信表達歉意，展現相當誠意，只是最終未能達成共識。據悉，王子在協商會議中都親自出席，展現解決問題的誠意，但一談到金錢問題就開始喊窮，讓協商陷入僵局。

關於粿粿與王子目前的關係，各方說法不一。有消息指出兩人因不倫戀曝光而暫時保持距離，甚至可能因此情變。但另有說法認為，粿粿乾脆不再隱藏，全心投奔王子，拒絕再與范姜彥豐聯繫。真相究竟如何，只有當事人才清楚。

