王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜

爆料指出，王子在美國行前為了節省旅費，曾要求經紀人四處去拉贊助，洽談機票、遊樂園門票、住宿等事宜，希望能拉到免費贊助。（圖／翻攝FB／Meigo粿粿）

前棒棒堂成員「王子」邱勝翊與已婚前啦啦隊成員「粿粿」江瑋琳驚傳出軌，風波持續延燒。王子此前在道歉聲明中指出，粿粿丈夫范姜彥豐的求償金額1200萬元「超過負荷」導致談判破局，也提到自己過去替父親償還債務的經歷。《TVBS新聞網》則指出，王子雖然擁有多項副業，但經濟狀況似乎沒有想像中寬裕，過去時常要求工作人員幫忙去談「曝光換免費」，就連與粿粿一同出遊的美國行也不例外，讓工作人員很頭痛。對此，喜鵲娛樂也給出回應。

據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。

當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王品澔、嚴爵夫妻一群朋友到LA旅遊，除了旅遊之外，也獲百萬贊助，邀8位好友們拍攝品牌宣傳LA限定手機殼、面膜產品。」

爆料指出，雖然新聞稿寫的贊助十分豐厚，但其實王子為了節省旅費，曾要求經紀人四處去拉贊助，洽談機票、遊樂園門票、住宿等事宜，希望能拉到免費贊助。且原本只談王子個人的費用，但他又認為同行的弟弟妹妹們社群粉絲數都很高，應該可以跟品牌商談，透過曝光打廣告換取費用全免，最終卻鎩羽而歸。為此，王子還質疑經紀人辦事不力。經紀人為了替王子拉贊助加班數日，最後卻遭到他嫌棄，忍不住私下與朋友訴苦，事情才因此傳開。

此外，王子和弟弟「毛弟」邱宇辰2021年入住昆凌在內湖的豪宅，由於昆凌「免費出借」分文未取，因此以該社區行情「月租18萬元」計算，4年來兄弟倆已省下864萬元房租。

王子經紀公司喜鵲娛樂則對此表示：「目前因為充斥假訊息，若來一個回一個屬浪費社會資源，後續交給律師團隊。」

