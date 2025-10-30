王子陷不倫戀風暴！敖犬PO業配引網砲轟 他親上火線曝時間序喊「別過度解讀」

王子陷不倫戀風暴，敖犬PO業配引網砲轟。（翻攝自敖犬IG）

粿粿與范姜彥豐近期傳出婚變，范姜彥豐昨（29）日爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入2人婚姻導火線，王子也發聲明致歉稱，「超過了朋友間應有的界線」，就在昨日，同為棒棒堂成員的敖犬也發業配影片，內容中更提到，「老婆最近常常不在家，該不會有別人的吧？」掀起熱議，而敖犬也親上火線回應，要大家別「過度解讀」。

在粿粿、范姜彥豐與王子的事件爆發後，敖犬也發出一段業配影片，其內容中還提到，「老婆最近常常不在家，該不會有別人的吧？」，內容與范姜彥豐所爆料的極為相似。

影片一出後也掀起熱議，網友留言笑稱，「小心她是打給王子」，意指王子愛吃朋友妻，不過敖犬也馬上回覆「她只會打給我」。還有人說，「有蹭上這波話題」「在偷臭王子嗎，好讚，早就知道你不爽他了」。

另外，也有網友嗆，「配遲不上早不上，真選對時候」「真的不需要在非當事人的版面無限上綱欸，做人要有良知，不要吃人血饅頭見獵心喜，台灣人的愛心請發揮下謝謝」「有要先當兵嗎？還是先打給小王討論一下」？

對此，敖犬發出限動並說，「等一下，雖然我剪片很快，但最好是有快到當天寫完腳本分鏡、租棚、妝髮、拍攝、後製、廠商A copy、廠商feedback、廠商B copy、影片上線，這片子早在3週前就拍完了，我們就是完成工作而已，不要過度解讀」。

