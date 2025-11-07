王子陷不倫風波！閨密郭書瑤曝他近況 談提告管理員進度

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

郭書瑤宣佈加盟混血兒娛樂，於今（7）日舉辦記者會與媒體相見，近來郭書瑤的好友王子（邱勝翊）陷入小王風波中，被范姜彥豐指控是太太粿粿出軌對象，談到是否有關心好友，郭書瑤受訪時回應了。

郭書瑤透露提告管理員進度。（圖／混血兒娛樂提供）

郭書瑤被問到是否有關心王子近況，她表示：「沒有，沒有特別（關心），我也是經歷過在浪頭上。」而先前王子二度發出聲明，除了再度向范姜彥豐致歉外，還在聲明中提到向范姜彥豐提出「分期付款」的賠錢要求，因此郭書瑤被被問到王子有沒有跟她借錢時，她直言：「認識我都知道，我沒有很多錢。」言外之意就是沒有借錢給王子。

廣告 廣告

王子近期深陷與粿粿的不倫爆料中。（圖／資料照）

此外，郭書瑤去年5月被爆出積欠管理費、不領包裹等，遭控「超級惡鄰」，談到此事，她表示看到鄰居不尷尬，至於提告管理員一事，她則簡短回應：「謝謝大家。」不再多談。

更多FTNN新聞網報導

粿粿曾抱怨「范姜彥豐脾氣硬」！沒錯絕不道歉 控訴片段被挖出

范姜彥豐傳握「粿粿王子出軌鐵證」 徵信社籲外界勿見獵心喜：沒有裸照

范姜彥豐撞臉《頭文字D》主角藤原拓海！網揭漫畫「驚人巧合」：都一樣被綠

