王子陷婚內出軌風波！上海音樂會臨時取消 主辦方開放退票

男星王子（邱勝翊）近日捲入婚內出軌風波，遭范姜彥豐指控跟其妻粿粿（江瑋琳）有一腿，事件震撼演藝圈。王子事後在社群發聲致歉，坦言「超過了朋友間應有的界線」，但輿論並未因此平息。

隨著事件延燒，網友也翻出王子近期在大陸的活動行程，原定將於11月16日在上海交通銀行前灘31演藝中心舉辦個人音樂會《The Moment of Love》。然而風波爆發後，大陸網友湧入其微博、小紅書留言區，怒喊「退票」、「不想看渣男」，引發熱議。

對此，主辦單位今（30日）緊急發布公告，宣布取消該場音樂會，公告中表示：「感謝大家對本次音樂會的關注與支持，我們遺憾的告知大家原定於2025年11月16日，在交通銀行前灘31演藝中心黑匣子舉辦的《The Moment of Love》王子邱勝翊音樂會上海站，演出取消。」

主辦方也同步公布退票方式，強調「自公告發布之時起7-10個工作日，原購票平台(大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等)將為您原路退回款項；之前已經退款的用戶(如有退款手續費扣除)，請聯系原購票平台(大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等)在線客服，申請退款手續費退回」。

公告最後向粉絲致歉，稱：「對於此次演出取消給大家造成的不便，我們再次深表遺憾與歉意。在此，由衷的感謝各位觀眾的支持與理解！」

王子雖在事發後低調道歉，但外界風波尚未平息，就連原定周末要出席一日店長，都傳出因風波而告吹。對此，廠商則回應：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝」。其餘品牌代言與活動是否受到進一步影響，仍有待觀察。

