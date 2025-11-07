王子陷「粿粿不倫戀」開口借錢？郭書瑤曝私下真實互動

王子（左）與瑤瑤曾合作多部戲劇。翻攝王子IG ＆劉耀勻攝

郭書瑤（瑤瑤）今（7日）出席加盟新東家混血兒娛樂記者會，由於她過去曾與王子（邱勝翊）合作多部戲劇，對於王子與粿粿（江瑋琳）傳出不倫戀，私下有沒有關心他近況？郭書瑤說：「沒有特別關心，我也是經歷過新聞浪頭上的人。」至於對方有沒有開口跟她借錢？她苦笑否認：「認識我的人都知道，我沒有大家想像的那麼多錢。」

王子日前二度發出聲明，除了數度向范姜彥豐致歉，認了插足好友婚姻、成了第三者，王子還在聲明中提到，對於范姜彥豐提出的索賠金額想要「分期付款」，看似經濟拮据。媒體好奇是否開口向郭書瑤借錢？她坦言自己沒有餘力借錢給朋友。由於她單身邁入第7年，好奇王子是否她喜歡的類型，瑤瑤幽默說：「我喜歡『騎士』。」

王子與粿粿陷不倫戀。翻攝＠meigo.c ig

瑤瑤表示，家裡雖沒有欠債，但因爸爸比較早離開，媽媽一個人要照顧孩子很不容易，她又是兄弟姐妹中唯一符合打工年紀的，所以比較早出社會、幫忙負擔家計，而現在存的錢也要繳房貸。至於之前被爆料積欠管理費、不領包裹等負面新聞，她表示現在看到鄰居不尷尬，對於提告管理員進度，她僅說：「謝謝大家，我現在管理費都年繳。」

郭書瑤7日出席加盟新東家記者會。劉耀勻攝



