王子露面「照吃尾牙」挨轟不要臉！老闆Summer曝現場互動 真實心聲曝

記者蔡維歆／台北報導

喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，豪擲百萬獎金犒賞員工，「老蕭」蕭敬騰、Summer暖心喊話：「感謝都在紅色小袋袋裡！」老蕭更堅持邀請的「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓。旗下藝人包括小宇、林熙蕾、「王子」邱勝翊、廖柏雅出席在萬豪酒店舉辦的尾牙宴，現場發出的獎金高達7位數。

王子現身公司尾牙。（圖／翻攝自IG）

喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，王子同門歌手金泰佑在社群分享尾牙熱鬧場面，意外捕捉到王子身穿白色帽T搭配黑色外套坐在台下的身影，事後范姜彥豐以一句「？還要臉嗎」火大開嗆，表達心中怒火，留言上線短短3小時吸引近4萬名網友按讚，不過也有網友持反派意見，認為王子偷吃粿粿與參加公司尾牙是兩碼子事，喊話范姜彥豐不要再攻擊當事人。

廣告 廣告

如今喜鵲娛樂臉書發文公開現場活動照，透露蕭敬騰、Summer豪發百萬紅包犒賞員工，蕭敬騰在台上幽默又感性地說：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家辛苦了！」上月才送走父親林光寧的Summer也打起精神振作，真誠對台下員工告白，「非常感謝這一年陪在我身邊的同事、朋友與前輩們，今年真的有特別多的感謝。我對你們的感激，不是『謝謝』兩個字可以表達的。未來的日子，還請各位多多照顧，我們一起成長！」

更多三立新聞網報導

巨鵰太大害離婚！網美爆料「做到哭出來」 球星前夫怒提告求償235萬

結婚連勝文19年！蔡依珊罕公開「豪門生活日常」 夫妻真實互動曝光

遭偷拍影片外流中國「又純又慾」！41歲阿諾泰國中空被拍 真面目現形

懷孕遭咒一屍兩命！愛雅辣開深V豪乳挺「超大孕肚」現身 真實狀態曝

