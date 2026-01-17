王子麵包裝分橘、黃色 內行曝差異：這款煮火鍋比較不軟爛

王子麵可以說是許多人都吃過的國民零食，但有民眾在賣場看到現在有賣兩種，一款是黃色包裝、一款是橘色包裝，她好奇詢問「兩款差異在哪？」對此，內行人給出答案。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」，可以看到兩款王子麵，一款黃色沒有寫用途；另一款橘色包裝，上面有特別標註「火鍋、滷味專用」。她不解兩者的差異在哪裡。

文章曝光後，不少網友紛紛猜測，「一個可以偷吃，一個不能」、「麵的口感不一樣」、「聽說橘色比較耐煮，不知道有沒有人實測」、「還有一種粉紅袋裝」。但也有內行人回應，「深橘色的煮火鍋比較不容易軟爛」、「黃色有調味粉包，橘色沒有」、「火鍋專用的沒調味包」。

根據味王官網介紹，民國59年他們和日本公司技術合作，生產出熱水沖泡即食的速食麵，麵體香脆的口感，讓許多學生在上課時忍不住偷偷地乾吃，這樣的新吃法造成一股流行，也奠定了王子麵歷久不衰的風潮。另外還有推出2款火鍋、滷味麵。

王子麵臉書粉專「小王子生活屋」過去發文，僅介紹黃色的王子麵裡面是有調味粉包的，是常用來乾吃的王子麵；橘色的王子麵是沒有粉包的，是一般規格的滷味專用王子麵；粉紅色是麵條較「寬」的滷味專用王子麵。

