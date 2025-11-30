「王子麵」幫你結帳！萊爾富員工名牌改綽號…秒變諧音大賽 網讚：超有趣德政

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

萊爾富近期悄悄調整門市人員識別規範，將原本標示真名的員工名牌，全面改為「保留姓氏＋綽號」的新形式。規定一上路，立刻在Threads掀起一波創意展示潮，許多店員貼出自己的名牌樣式，像是「王子科學麵」、「楊芋片」、「黃光臨」、「江母鴨」等，讓網友笑到不行。

萊爾富近期悄悄將原本標示真名的員工名牌，全面改為「保留姓氏＋綽號」的新形式，包括「羅蘋果」、「蘇試圈」、「溫開水」、「江餅人」等。(圖／google 街景圖）

有萊爾富員工在Threads分享，因配合制度，他把名牌改成「王子科學麵」，結果名稱成為經理開會的笑料，甚至被討論客訴單到底該寫「王子麵」還是「科學麵」。其他門市人員也紛紛曬出隊伍，像「宋9萊」、「呂好」、「王麵河粉」等通通出列。

網友看到一串綽號後直呼「比店名還鬧」，更有人貼出親眼所見的店員名牌，包括「羅蘋果」、「蘇試圈」、「溫開水」、「吳名氏」、「江餅人」等，笑稱每位店員都像角色卡。不少網友認為，這項做法能避免員工因真名曝光引發騷擾風險，是超商「真正的德政」。

根據《NOWnews今日新聞》引述萊爾富回應，名牌開放改用綽號，是希望提升員工安全感，並營造更友善的工作環境。公司指出，名牌新制除了兼顧多元認同與個人隱私，也要求綽號不得含攻擊性、不雅或具羞辱意味的諧音謾罵。萊爾富強調，未來將持續推動友善政策，讓員工與顧客在門市都能感到自在。

