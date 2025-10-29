王子黑歷史被掀 昔代言廠商忍7年轟「沒有職業道德」

王子捲入粿粿與范姜婚變風暴。翻攝prince_pstar IG

男星范姜彥豐昨（29日）無預警在社群控訴妻子粿粿外遇王子（邱勝翊），並聲稱手中握有「關鍵證據」。消息曝光後引爆熱議。隨著事件延燒，昔日一名曾與王子合作過的廠商也在社群開砲，發文直指王子「感情世界混亂、工作態度同樣沒有職業道德」。

萬然生技創辦人吳紹瑜，深夜發出長文表示，約7年前曾邀請王子擔任品牌代言人，沒想到合作才進行三個月，王子竟私下接下另一個「同質性保健食品」的業配。她說：「看到影片時我真的氣炸了！那時候的影片我都留著，這已經明顯違反了代言合約。」吳紹瑜更強調，藝人最基本的職業道德就是避免競業衝突，「不能這個也賺、那個也要賺吧」。

據她透露，當時公司為王子安排的代言計畫金額高達近500萬元，整個行銷排程也因突發狀況被迫喊停，導致公司資金鏈一度陷入危機。儘管王子違約在先，她仍選擇不追討違約金，甚至依比例支付了部分代言費，直到協商完成後才正式解約。她坦言，當時之所以沒有公開此事，是出於同情心與體諒：「王子從棒棒堂出道不容易，還得幫父親還債，若把這件事說出來，只會讓他形象受損、連帶影響他接代言的機會。我不想擋人財路。」

不過，吳紹瑜直言，這次選擇站出來說話，是因為王子「親手毀了自己」。她語重心長地表示：「我對於出軌、介入別人婚姻，甚至沒有邊界感的人，真的非常厭惡。」隨著范姜彥豐、粿粿與王子的三角風暴持續發酵，當事人舊帳再被翻出，備受各界關注。

王子（左）捲入粿粿（右）與范姜婚變風暴。翻攝meigo.c IG



