王子「不倫粿粿」斬棒棒堂復出路？敖犬、威廉浮出水面發聲了

敖犬30日慶生勉強擠出一絲笑容。翻攝bboyowodog IG

以《來吧！哪裡怕》奪下金鐘獎實境節目主持人獎的「棒棒堂」，風光不到半個月卻連爆爭議。先是小杰因涉嫌「閃兵」遭拘提，接著王子（邱勝翊）又被爆介入粿粿與丈夫范姜彥豐婚姻，讓這個昔日偶像團體陷入前所未有的危機。接連風暴中，敖犬昨（30日）迎來生日，老婆於社群發文慶祝，敖犬回應感謝，也釣出威廉留言祝賀。

敖犬30日迎來犬30日迎來43歲生日，為了一掃棒棒堂連日負面新聞陰霾，老婆發發不僅貼心安排2人燭光晚餐，並深情告白：「知道你的純粹、耿直、負責和無比堅強的韌性，和你結婚真的是件很美好的事。我們是戀人、家人、戰友，也是在相處過程中一起成長的夥伴。」更感性表示，謝謝敖犬治癒了她的焦慮和內耗，「守護我們的家、生活的一切」。

敖犬30日和老婆發發慶生勉強擠出笑容。翻攝bboyowodog IG

敖犬在留言區甜蜜回應：「有妳真好，謝謝妳這三年來給我的所有愛與支持，和我一起努力往前進。我會好好愛護妳，生日快樂、結婚一週年快樂。」 而威廉也浮出水面，在留言區送上祝福。

據悉，《來吧！哪裡怕》第一季播出後收視與口碑雙贏，成功帶動棒棒堂人氣回溫，節目組也迅速啟動第二季拍攝。不料，威廉因涉嫌花錢偽造病歷閃兵遭逮捕，錄製被迫中止。待風波逐漸淡去後，經紀公司計畫讓棒棒堂於年底「新北耶誕城」全員合體登場，作為復出試水溫，同時低調重啟節目製作，卻又接連爆出小杰遭拘提、王子捲不倫疑雲，除了2人各自的工作受影響，團體活動更是重創。

王子（左）捲入粿粿（右）與范姜婚變風暴。翻攝meigo.c IG

雖然威廉、小杰皆已承認閃兵並公開道歉，王子也在聲明中強調：「我沒有介入他人感情，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」但外界反應冷淡，批評聲浪持續擴大，甚至有網友酸言「棒棒堂是集體中邪嗎」、「閃兵、外遇接連爆，粉絲快心碎了」。

棒棒堂復出之日恐再度生變。攝影組



