「王子」信義區甜摟「粿粿」畫面曝！上萬網推爆 網讚：今年萬聖節MVP

娛樂中心／綜合報導

一對男女裝扮成王子與粿粿，模仿2人今年1月出席代言活動的照片，被封為「今年信義區萬聖節MVP。」（圖／翻攝自uo.oui8.zip Threads）

2025年萬聖節31日到來，北市信義區萬聖節派對吸引大批人潮，裝扮成各種造型的角色上街「搞怪耍萌」，網路上出現不少神人裝扮爆紅。范姜彥豐近期控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事件延燒至今，有一對男女晚間裝扮成王子與粿粿，吸引上萬網友按讚分享，被封為「今年信義區萬聖節MVP。」

粿粿2022年結婚生下一女「小粿醬」，沒想到范姜彥豐（左圖）控訴她婚內出軌王子（右圖右）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

一年一度萬聖節登場，大批市民遊客到北市信義區「裝神弄鬼」慶祝。近期粿粿被控外遇王子事件持續延燒。王子與粿粿今年1月曾一起出席代言活動，有網友在Threads分享一對男女晚間模仿2人的照片，並寫道「今年信義區萬聖節MVP，太猛了，直接笑噴🤣。」畫面中，只見男子一身黑外套、黑衣、黑褲，並頭戴王子明星頭像面具，女子則穿灰外套、黑短裙、黑長靴，並頭戴粿粿明星頭像面具，山寨王子還摟著山寨粿粿的肩，看來相當甜蜜。

粿粿被控婚內出軌王子前，2人今年1月曾一起出席代言活動。（圖／翻攝自粿粿IG）

照片一出，讓許多網友全笑翻：「叫你扮鬼，你給我扮出軌」、「王子的頭也太大了，跟他本人一樣大頭症欸🤣🤣」、「榮獲2025年度最佳萬聖節裝扮MVP，低成本又地獄級」、「成本好低哈哈哈哈哈哈哈」、「大家真的不要太有才，我按讚按不完⋯」、「現在外遇可以這麼光明正大欸」、「裡面是不是本人？」、「除了頭大了一點，看起來沒什麼毛病」、「真的很佩服大家跟時事的速度」。

