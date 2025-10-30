王子「偷吃人妻」惹怒中國網友！11月上海開唱遭抵制要求退票

王子爆出不倫戀後傳出中國開唱遭網友抵制。翻攝prince_pstar IG

男星范姜彥豐昨（29日）親上火線，透過影片控訴妻子粿粿婚內出軌，對象竟是昔日「棒棒堂」出身的藝人王子邱勝翊。他在影片中指出，掌握明確出軌證據後才決定揭發真相，震撼演藝圈。消息曝光後，王子隨即發文公開道歉，但風波並未平息，反而引爆兩岸網友怒火，甚至抵制他11月的上海演唱會。

王子原訂11月16日在上海演藝中心黑匣子舉辦個人演唱會，票價從人民幣699元（約新台幣3019元）到人民幣1299元（約新台幣5612元），並安排粉絲福利活動。然而王子插足粿粿與范姜彥豐婚姻的醜聞爆出後，不僅火速登上微博熱搜，更惹怒中國網友，紛紛湧入社群留言抵制，喊出「退票」、「拒看劣跡藝人」等口號。

廣告 廣告

王子爆出不倫戀後傳出中國開唱遭網友抵制。翻攝prince_pstar IG

有網友抱怨表示「大麥票都不給退，好無語啊」、「問了客服也不讓退，只能認賠」、「沒想到竟然會塌房，就不能正經談戀愛嗎」；甚至有人怒嗆「不讓退就去現場anti」、「劣質藝人別來撈錢」、「破壞別人家庭的人，道德敗壞還能來開音樂會？請主辦單位嚴查」。

不過，也有部分粉絲仍力挺偶像，留言表示：「應該還會開吧，畢竟哥哥只剩我們了。」顯示輿論呈現兩極化。目前王子方面未進一步回應是否影響演唱會進行，但隨著偷吃爭議持續發酵，他的上海場演出能否如期舉辦，後續仍受關注。

范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。翻攝IG@meigo.c、prince_pstar



回到原文

更多鏡報報導

王子認出軌粿粿 范姜彥豐首發心痛限動：孩子無辜、別開玩笑！

王子不倫戀風暴燒到香港！前女友鄧麗欣溫馨慶生 粉狂賀單身贏家

王子黑歷史被掀 昔代言廠商忍7年轟「沒有職業道德」