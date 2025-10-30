王子「偷吃人妻」爆不倫戀 羅志祥認斷聯5年：沒資格評論

羅志祥（左）和馬志翔30日出席新歌MV首映會。鄒保祥攝

羅志祥今（30日）舉辦閩南語全新單曲〈做伙〉MV特映會，邀歌迷及媒體一同參與，一連2場座無虛席；特映前受訪，提到王子近日爆出偷吃粿粿，插足她與范姜彥豐婚姻一事，羅志祥直言有看到新聞，但與王子已斷聯將近5年，「我沒有資格評論別人的事情」。

王子日前被范姜彥豐爆料，與自己的老婆粿粿有婚外情，王子因此形象破滅、中國演出遭抵制；羅志祥今出席活動受訪，表示2020年曾與王子及毛弟一起打籃球，那次聚會後，大家就各忙各的、已近5年沒有聯絡，對於王子爆出偷吃人妻一事，他表示不方便主動去關心：「人家可能很忙，有自己的事情要處理，讓他們好好去解決。」

羅志祥今年演藝工作忙不停，12月將重返台北小巨蛋，一連舉辦2場演唱會；問起籌備進度，他表示服裝、節目及曲目都會高雄有不一樣的驚喜，也會獻唱2首新歌。至於嘉賓？他透露2場都會安排且都是女生，「都是大咖，不同領域的大咖嘉賓，而且很新鮮」。

羅志祥（右）和馬志翔30日出席新歌MV首映會。鄒保祥攝

羅志祥在〈做伙〉MV中飾演被騙錢、仍堅持報案求助的打工族，陳峻廷是外表冷漠卻暗中幫助他的刑警，而馬志翔則跨刀出演被命運推著走的詐騙車手，3人分別詮釋無奈又真實的社會寫照。今特映會上，羅志祥現身分享創作心情，感性表示：「這首歌不是在唱英雄，而是在唱我們身邊那些默默努力、卻沒人看見的人。」

活動尾聲，羅志祥與歌迷合照留念，同時表示，原本這次活動僅規劃舉辦一場，沒想到報名人數踴躍，今最終加開共辦2場，仍有不少中南部粉絲不斷敲碗希望能有特映場。羅志祥表示非常感謝大家支持，未來會持續透過音樂與影像分享生活各個真實面，讓更多人從作品中感受到力量與溫度。

羅志祥（左）新歌MV邀請馬志翔跨刀演出。華納音樂提供



