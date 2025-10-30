王子「偷吃粿粿」中國輿論炸鍋 11月上海開演唱會 網友怒喊退票

男星范姜彥豐控訴，妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊。翻攝自IG



男星范姜彥豐和藝人粿粿結婚3年，昨日（10/29）突發出毀滅性爆料，指控女方婚內出軌「王子」邱勝翊，並稱手中握有兩人出軌證據，王子也火速道歉。不過王子11月將前往中國上海舉辦演唱會，如今傳出偷情醜聞，相關消息火速登上微博熱搜，大票網友怒喊「退票！」

王子昨日被范姜彥豐公開控訴和妻子粿粿發展婚外情，事後王子火速道歉，表示自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，並聲稱「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」

不過王子即將於11月16日在上海演藝中心黑匣子舉辦音樂會，票價從人民幣699元（約台幣3,020元）至人民幣1,299元（約台幣5,600元），如今距離演唱會僅剩半個多月，卻被爆出醜聞，加上中國網友普遍會對涉及違反道德標準的公眾人物發起抵制，因此陸續有網友在微博、小紅書等社群平台發文表示「今天爆出來這個事情，會不會影響上海音樂會啊？」

許多粉絲也紛紛發聲表示「會不會主動退票啊」、「都塌房了，票都不給退，好無語啊」、「沒想到竟然會塌房，現在跟吃了屎一樣，就不能正經談戀愛嗎」、「真的白瞎了我還帶我不怎麽喜歡他的朋友一起買了票，現在只想退」、「抵制邱勝翊，劣質藝人別來內地撈錢」、「才剛翻紅沒多久就割粉絲韭菜，上海音樂會票價那麼高，現在又知三當三」，還有網友揚言「不讓退去現場anti啊」、「不看吧當廢票」、「還是別來了」、「希望不要開，主動退款，還想圈我們內地的錢」。

「王子」邱勝翊原定11月中將於上海舉辦演唱會，如今傳出偷吃醜聞，中國網友紛紛怒喊「退票」。翻攝自微博。

不過同時也有網友留言表示「應該還會開（演唱會），畢竟有的粉絲還會覺得：哥哥只剩我們了」。

