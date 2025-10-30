王子「偷呷粿」重創形象！上海演唱會取消 11/1活動喊卡

除了桃色風爆，王子現在也身陷公關危機。（圖／翻攝自王子臉書）





這回王子與粿粿出軌風波，也讓演藝事業大受衝擊，除了11月即將在上海開演唱會被取消，引發了一波「退票潮」，周末出活動也喊卡。此外，還有品牌爆料，王子先前在合作期間違反同業原則，大酸他「過這麼久還是不會抓邊界感」。

王子說的「公開的那一位」，指的就是在螢光幕前大方認愛，港籍歌手鄧麗欣，除此之外雖然也再與多位女藝人傳過緋聞，但他一概不承認，不過無論是真是假，攤開王子過往情史，也得直呼精采。

2012年王子被拍到頻繁出入楊丞琳住處，甚至被直擊出國遊玩，不過兩人並未承認，不久後也跟鬼鬼吳映潔傳出關係親密，但鬼鬼則是在30號出席記者會中表示，對他本人沒有太深度了解，是認識節目中的他，出社會後不是最了解他的人，再來2018年，王子多次被拍到跟鄧麗欣出遊，鄧麗欣認愛這才讓戀情浮上檯面，隔年傳出跟拍戲結識的郭雪芙互相有好感，更同住在內湖豪宅區，2023年甚至再爆熱戀，同檔運動節目班底席惟倫，不過後續兩段，三人通通否認。

廣告 廣告

藝人薔薔：「我完全不認識，那個時候我們差好幾歲，開演唱會的時候，我連他們組團都沒去，我是邊緣人。」

能稱上同級的黑澀會美眉薔薔表示，對王子並不熟悉，除了桃色風爆，王子目前也身陷公關危機，一名保健食品業者在臉書發文痛批，王子的工作態度跟他的感情世界一樣「沒有職業道德」，說自己七年前，邀請他擔任品牌代言人，王子卻私自接了同性質商品業配，違反同業原則，算起來讓業者損失新台幣500萬元的品牌代言費，也讓安排好的宣傳行程全打亂，當時選擇不提告，但如今越想越氣，再看到王子涉嫌出軌人妻粿粿，直呼他到現在，不管是工作還是感情毫無邊界感。

YouTube《11點熱吵店》：「兄弟情就是這樣，因為這麼多年，大家在各自領域發光發熱，但是能夠聚在一起，拋下我們原本的身分，這種情感會記得一輩子。」

先前棒棒堂男孩合體，錄綜藝節目，卻接連爆出閃兵風波幾乎要團滅，而且原本預計11月在上海開演唱會，也取消掀起退票潮，說要用行動抵制感情不忠，下個月1號，預計要出席某品牌的一日店長，活動也緊急喊卡，這回王子偷吃被抓包，被酸「賠了夫人又逃兵」。

【更多東森娛樂報導】

范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾

范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境