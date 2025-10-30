王子「免費住昆凌豪宅」還當惡鄰居！ 爽省864萬房租網酸：拜託不要

王子跟昆凌認識數年。（翻攝王子IG、微博）

男星范姜彥豐29日無預警發片，指控妻子粿粿婚內劈腿王子（邱勝翊），震撼娛樂圈。消息曝光後，王子過往的爭議也被挖出，包含他免費住在天王嫂昆凌的豪宅、當惡鄰居等，引發討論。

王子淪為小王的消息曝光後，一名網友在Threads分享他與昆凌的舊照，寫道：「王子邱勝翊跟昆凌也是好朋友」，討論主題為「拜託不要」。

不少網友留言表示：「昆凌如果年輕時那麼聰明拿下周杰倫，老了不會變笨吧」「他不敢動啦，老公是周杰倫欸」「昆凌眼睛沒瞎」。也有人酸：「他一年賺的錢有周隨便一個代言多嗎？」「昆凌不會傻到找一個比自己老公沒錢的」「昆凌是有教養又自律的女生，不可能那麼傻」。有人重提舊事，說道：「他只會蹭周董買給昆凌的房子住而已」。

有網友討論王子和昆凌的交情。（翻攝Threads）

昆凌（右）邀約王子（左起）、毛弟及丫頭詹子晴一起看周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會。（翻攝自邱勝翊IG）

與毛弟蹭天王嫂豪宅 省864萬房租

事實上，昆凌對好友王子和其弟弟毛弟（邱宇辰）相當義氣，本刊今年初報導，昆凌6年前砸下5千萬元，購入內湖高級社區大樓12樓，原本是為母親準備北上落腳處，後來由王子、毛弟兄弟於2021年入住。兄弟倆並非付租金居住，而是昆凌以朋友情誼「免費出借」，一毛未收。若以該社區月租金約18萬元計算，兄弟倆4年來省下高達864萬元。

據了解，該社區環境高檔，三面環山、設有無邊際泳池，鄰近大直美麗華商圈，地段與建材皆屬頂級。不過，有住戶投訴王子和毛弟是「惡鄰居」，入住後樓上經常傳出腳步聲與深夜聚會喧鬧，甚至驚動保全前來處理。當時出面道歉的是王子、毛弟的母親，屋主昆凌則未回應相關爭議。

