王子「和解破局」過程曝光！他的律師呼籲為「家人」應讓風波止步

藝人邱勝翊（王子）今（4）日晚間透過律師發聲，坦承自己在范姜彥豐與妻子粿粿婚姻關係仍存續期間，做出了「不好的行為」，對兩人造成傷害，表示「錯就是錯，沒有任何理由與藉口」。其律師也聲明，兩造的和解方案一度接近達成，但因些微金額差距及給付方式破局，深表遺憾，同時呼籲，此次事件將在數位平台留下痕跡，可能對范姜及其家人造成不當影響，呼籲各方讓風波止步於此。

王子委任律師高鳳英表示，王子全程配合協商，並無隱匿、拒絕認錯或拒絕和解的情形。事件發生後，邱勝翊曾親自向范姜先生致歉，並提供自己過去為家人清償債務的財務資料及相關證明，以協助雙方評估和解方案，和解方案一度接近達成，但因些微金額差距及給付方式，最終未能完全取得共識，律師團隊對此深表遺憾。

律師也表示，部分報導與網路訊息已涉誹謗，且愈演愈烈，對當事人及其家人造成二度傷害，此事件屬藝人私德問題，與公共利益無關，望社會大眾及媒體切勿再蓄意傳述不實言論或進行謾罵，請勿以身試法。

律師聲明也強調，今日之種種將留下數位足跡，勢必對范姜先生及江小姐之家人將來產生不當影響，基於保護當事人及家人之立場，希望本事件之風波能止步於此，相信這也同時是范姜委託律師所發聲明中之共同期盼。

律師聲明指出，邱勝翊願意承擔應負的責任，也將持續配合法律程序，確保事件不再對他人造成傷害，社會大眾與媒體應停止傳播不實資訊，讓事件能在理性與法律框架下妥善解決。

律師聲明全文

律師聲明函

一、謹代當事人邱勝翊先生聲明如附件。

二、本律師全程協助邱先生與范姜先生及其前後委任之兩組不同律師聯繫溝通，期間邱先生對范姜先生指責其行為不當乙節誠心向范姜先生道歉，並無隱匿、拒不認錯或拒絕協商和解之情事。此外，邱先生也依照范姜先生的要求提供了自己過去為家人清償債務之私人財務資料等相關證明，以利雙方評估和解方案；和解方案一度趨近而有成立和解之望，可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾。

三、本事件發生後，網路上陸續流傳諸多不實言論、圖片、照片或傳言，周刊亦多有不實報導，已涉有誹謗罪並有愈演愈烈之勢，此部分對於各方當事人及其家人造成之二度傷害不亞於事件之本質。當事人邱先生對於不當行為應擔負何種責任交由法院認定、絕不逃避，公眾人物亦非不得評論，然針對上述顯然觸犯法律之不實言論亦不能姑息：本事件涉及藝人私德而與公共利益無關，望社會大眾及媒體切勿再蓄意傳述不實之言論或有不理性之謾罵，當事人委託之律師團隊也將持續蒐證，捍衛法律規定及社會風氣，請勿以身試法。

四、此外，今日之種種將留下數位足跡，勢必對范姜先生及江小姐之未成年子女將來產生不當影響，基於保護當事人及未成年子女之立場，希望本事件之風波能止步於此，相信這也同時是范姜先生委託律師所發聲明中之共同期盼。

五、本事件已估用過多媒體版面及社會資源，相信此並非任何一個當事人所樂見；事件之前因後果諸多細節，均非局外人所得窺見全貌，盼社會大眾及各方給予當事人理性解決之空間，避免事件之傷害再次擴大。

聲明人：高鳳英律師 2025年11月4日





