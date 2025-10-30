王子「啪啪啪」IG貼文-3 范姜彥豐4條件碾壓他仍戴綠帽

范姜彥豐（右）控訴妻子粿粿與王子不倫，王子悄悄刪文，網友點評他「條件全輸還戴人綠帽」。（翻攝網路）

范姜彥豐控訴老婆粿粿出軌王子，昔日粿粿與王子的社群互動也被一一截圖討論，其中帶有「啪啪啪」字眼的留言頗色也最有詭；風暴延燒至今，王子抓包悄悄刪了3篇文，而他的條件也被外界殘酷地拿來與范姜彥豐對比，4大條件都慘輸。

網友整理，范姜彥豐「全方位碾壓」王子：不僅身高186公分、畢業於北醫牙體技術學系，爸爸是醫師，媽媽是日本選美皇后、哥哥是牙醫；相較之下，王子身高178公分，學歷為莊敬、東南科大觀光系，曾為家中債務奔波。

「范姜彥豐條件全贏，臉又帥，你說玩膩了想找別人？」網友向粿粿喊話，也質疑王子悄悄刪文，根本就是做賊心虛。主播高毓璘則直言：「不管男或女，婚離完，再大大方方的談戀愛好嗎？婚內出軌真的人品不佳。」

