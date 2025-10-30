王子一日店長「活動取消了」 爆當小王醜聞後形象重創

王子活動取消。翻攝Instagram @prince_pstar.jpg

藝人王子（邱勝翊）被指介入粿粿與丈夫范姜彥豐的婚姻，引發外界熱議。王子於29日火速發聲，親自發文道歉，坦承在女方離婚過程中「超過朋友界線」，並強調自己「不是破壞家庭關係的人」，但輿論持續延燒，形象已嚴重受損，原定擔任香氛品牌活動一日店長，也緊急宣布活動取消。

王子原訂於11月1日本周六擔任香氛品牌一日店長，不過主辦最新回應說明：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」確認王子本週不會公開露面出席活動。

粿粿出軌王子。翻攝王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube

有關介入好友婚姻醜聞一事，王子29日於社群平台承認「超過朋友界線」並致歉；粿粿則稱范姜彥豐部分說法「與事實不符」，離婚金額超出負擔，將負起責任。雙方目前進入法律程序。范姜彥豐的發文獲圈內好友黃宏軒力挺，後續發展備受關注。



