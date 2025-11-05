王子「疑說謊」被抓包 2次聲明「說法抵觸」被對范姜彥豐、粿粿稱呼不一樣

王子道歉聲明被發現兩次說法不一。翻攝王子 邱勝翊臉書

男星王子（邱勝翊）捲入好友范姜彥豐婚姻風波，近日連發兩份聲明道歉，卻因內容前後矛盾，被網友質疑「說法抵觸、疑似說謊」。此外，王子在文中對范姜彥豐尊稱「先生」，卻對涉案女方粿粿（江瑋琳）仍稱綽號，引發熱議。事件持續延燒，王子暫停演藝工作，雙方和解談判陷入膠著。

事件起因與王子首次回應

范姜彥豐於10月29日指控王子介入他與妻子粿粿的婚姻，怒控「好友破壞家庭」，並握有明確證據，包括聊天記錄與行蹤佐證。王子也於29日發出第一份聲明，承認「在范姜先生與粿粿婚姻狀態尚存續期間，做出不當行為」，強調「錯誤就是錯誤，沒有藉口」，並親自向范姜彥豐道歉。

廣告 廣告

網友們對於王子第二次聲明的反應。翻攝王子 邱勝翊臉書

第二次聲明遭疑說謊

11月4日，王子第二度在臉書發出長達772字的聲明，再次向范姜彥豐致歉，並透露「與粿粿共同面對未來」，提出分期支付1600萬台幣賠償金的方案，強調「全力配合和解，從未逃避」。此文雖獲部分網友讚賞其誠意，但也迅速引爆質疑聲浪。許多人翻出第一聲明中提及「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」，與第二份聲明「一起參與協商」的說法產生衝突，遭網友質疑說謊； 另一名網友則注意到王子用詞細節，留言酸道：「范姜就稱呼范姜先生，江小姐依然稱呼為粿粿」，暗諷王子對兩人態度迥異。

王子道歉聲明。翻攝王子 邱勝翊臉書



回到原文

更多鏡報報導

王子喊分期付賠償金被嗆「賣慘」 年薪1.5倍天價金額曝光

當小王後二度發聲！王子道歉范姜「跟粿粿共同面對」：沒理由藉口

黃明志警局前「不忘自拍」 「涉謀殺」警方申請「延扣7日」