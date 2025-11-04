王子、粿粿不倫戀！律師點出「房產分配2方法」1招自保

粿粿與王子婚外情。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿Instagram）





模特兒范姜彥豐結婚3年，日前自爆啦啦隊妻子粿粿（江瑋琳）與棒棒堂王子（邱勝翊）不倫戀，消息曝光後引發軒然大波。雙方如今撕破臉，也掀起離婚後「房產」如何分配的話題，律師湯雅竣說：「只要是婚後買的，通常會被認定為婚後財產，必須討論夫妻剩餘財產分配。」

粿粿日前在17分鐘聲明影片中提到，她與范姜彥豐購入的房產細節：「房子是婚後購買，頭期款我付8成，房貸6成以上也由我負，登記在我名下是雙方討論的結果，雙方家人都知道。」

廣告 廣告

律師湯雅竣在臉書發文，點出大部分人的疑惑「房子只登記一方名下，離婚時怎麼辦？」他說很多人覺得只要房子掛自己名字就穩了，安全感爆棚。」但只要是婚後購買的房子，通常會被認定為婚後財產，必須討論夫妻剩餘財產分配。

常見的做法有2種，登記方付現金給另一方，房子繼續歸自己所有；或者把房子賣掉、扣除債務後對分。湯雅竣舉例，房子登記在太太名下（現值1000萬元），先生婚後財產0元，太太最後要給先生500萬現金：「不是分半間房子，而是分房子的『價值』500萬給先生。」假如買房時用的是父母送的錢、婚前存款、繼承的財產，這部分不用分，但要能提出證明。



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫

●黃明志遭疑搬動謝侑芯遺體 大馬警懷疑：浴缸非第一現場

