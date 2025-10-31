王子、粿粿不倫！天后闆妹驚揭「還有一對沒爆」幾天後就有消息

粿粿今年3、4月和王子等人出遊，未見范姜彥豐同行（翻攝自IG）。天后闆妹30日晚間於threads發文「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」。取自Threads



男星范姜彥豐近日公開指控「王子」邱勝翊偷吃其妻粿粿，稱粿粿去了一趟美國回來後就變了，兩人偽裝成朋友的樣子「越大膽越安全」，親手毀掉他的家。天后闆妹30日晚間於threads發文「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，同時還說「反正你們再等幾天就有消息了」。

天后闆妹的爆料發文，儘管沒有指名道姓，但網友都瘋猜與「粿王」事件有關，紛紛猜測究竟說的是哪一對。貼文討論度爆棚，網友留言：「吃瓜」、「大家不要忘了『我知道誰懷孕事件喔』」、「很簡單，美國行照片找男生身上外套跟女生身上外套就知道了」、「闆妹先發不自殺聲明～妳知道的太多了」。

廣告 廣告

范姜彥豐控訴妻子粿粿「婚內出軌」後，粿粿回應：「婚姻結束我曾多次理性協商，但對方開出的離婚金額超出負擔。」她強調范姜的影片有諸多不符事實之處，承諾將整理事實對外說明。

王子則發表聲明，承認與粿粿「超越朋友界線」，但否認是第三者，並向范姜及社會大眾致歉。

更多太報報導

粿粿、王子公開合體「1句話」露餡 被問捲范姜彥豐婚變反應曝光

東京也有了！熊災擴散平地住宅區 專家憂「熊不冬眠」：人類讓牠們上癮

于朦朧媽媽爆去世「血手印告冤書」 喪子驚人黑幕曝光