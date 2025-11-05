王子、粿粿大尺床照怎流出？苦主曝「這一步」害慘她：外遇拜託別拍裸照

記者趙浩雲／台北報導

王子偷吃人妻變成小王。（圖／翻攝自王子邱勝翊臉書）

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波越演越烈，根據《鏡週刊》報導，范姜委託徵信社蒐證，意外取得王子（邱勝翊）與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片，消息曝光後，不少網友聚焦「照片怎麼被抓包」展開熱烈討論。

有人留言直言：「你知道為什麼會有照片嗎？因為iPad跟iPhone登入同一個Apple ID的時候，iOS會自動幫你即時同步兩邊的相簿唷」、「有要外遇的人請不要用自己的相機拍裸照，望周知。」

范姜彥豐、粿粿夫妻情誼玩完。（圖／翻攝粿醬一家YT）

有網友腦補劇情：「意思是iPad放在家裡，美國行拿iPhone拍親密照，同步更新到了放在家的iPad，被老公看到之類的嗎？」，也有人驚呼：「如果這是真的，所以說，當她們去美國玩兩週，在家裡的范姜是每天都從粿粿的iPad上面見到『即時同步』的內容…Fcxk！我無法想像那是種多麼痛苦的事情⋯⋯」、「夭壽 天知道看到的當下范姜多抖⋯⋯⋯氣到發抖 不敢置信到發抖。」

底下也釣出一票苦主現身說法：「之前跟某任吵架結果他跑去外面睡一天旅館，結果居然去約炮！為什麼我會知道呢？因為他拍了很多張的屌照，我剛好在用他的電腦打LoL就看到了呢！打完遊戲後我立馬把他的東西全部丟出去」、「不是可以選擇不同步嗎？」，還有人笑說「Apple拯救許多被綠的人」。

