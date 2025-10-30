王子、粿粿悄刪文！還退追1人 全被網抓包酸：作賊心虛嗎

娛樂中心／彭淇昀報導

范姜彥豐與粿粿於2022年結婚，婚後育有1女「小粿醬」，29日男方毀滅式爆料妻子婚內出軌好友王子（邱勝翊），直言「你破壞了我的家庭！至今還與我的太太有密切聯繫」。對此，有網友尖眼發現，王子和粿粿似乎在悄悄刪文，開酸「作賊心虛嗎？」

王子、粿粿悄刪文。（圖／翻攝自王子、粿粿IG）

有網友指出，王子的IG原本有4357篇貼文，至截稿前，似乎悄悄刪掉了3篇，目前剩4354則貼文；粿粿也被發現，貼文原有1354篇，疑似悄悄刪了2篇，現在剩1352篇貼文。

此外，還有網友發現，粿粿不只偷刪文，還取消追蹤1人，不過那個人不是范姜彥豐，也不是王子，引發不少人好奇。

針對此事，范姜彥豐控訴粿粿「婚內出軌」，更表示手上握有明確證據；不過粿粿反駁「影片內容與事實不符」，並指出離婚協議談不攏才破裂，強調自己會整理事實、對外說明真相。至於王子則聲明，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」。

