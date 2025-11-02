王子、粿粿爆不倫！代言品牌切割再+1

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

范姜彥豐日前於社群指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿與王子也坦承兩人有逾矩的行為。事件延燒至今，王子不只品牌活動、中國演唱會取消，年初牽線粿粿一同代言的「大立美」也透過聲明宣布雙方結束合作。

粿粿與王子（邱勝翊）一同代言的品牌宣布終止合作。（圖／翻攝自IG）

今年初該品牌宣布旗下雙平台代言人分別由王子邱勝翊與粿粿擔任，兩人當時還一起出席記者會。如今「大立美」發出聲明表示，在事發第一時間王子已向公司致歉，並主動提出終止合作，「經雙方協調後，合作關係已結束。」

廣告 廣告

此外，針對外傳「邱勝翊先生投資大立美」，品牌也表示相關內容與事實不符，「邱勝翊先生在合作期間擔任品牌主理人及代言人，主要協助推廣品牌形象與理念，惟其並未參與大立美的投資或經營事務。」最後品牌感謝各界的理解與關心，也期望各界將焦點回歸於產品本質與品牌初衷。

品牌「大立美」發出聲明宣布終止合作。（圖／翻攝自「大立美」IG）

其實，「大立美」並非首個暫停與王子合作的品牌，早在日前內衣品牌華歌爾就已率先澄清與王子的合作關係，「華歌爾於 2025 年 4 月曾邀請藝人王子擔任單次行銷活動之活動大使，該合作已於活動結束後正式期滿，雙方目前並無其他合作計畫。」





更多FTNN新聞網報導

粿粿落淚反擊范姜彥豐！兩性專家道破「都是外遇慣用辯解之詞」：倒果為因、自欺欺人

粿粿家人不忍發聲了！開嗆范姜彥豐「不主外不主內還愛計較」：妹恭喜解脫了

范姜彥豐反駁粿粿17分鐘指控片！轟「勿誤導出軌時間」 再點名王子：毀了我們家

