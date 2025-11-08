王子、粿粿疑裸擁照遭外流！「地點曝光」徵信社說話了

娛樂中心／楊佩怡報導

男星范姜彥豐日前震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），消息曝光後，震撼全台網友。他透露，粿粿自從美國行回來之後態度明顯轉冷，直到後來掌握到確切證據，才確信對方已出軌；據悉范姜彥豐手握的證據，為先前委託徵信社蒐證，意外蒐集到王子與粿粿「裸體相擁」的不倫照。如今相關照片在網上瘋傳，資深媒體人巫嘉芬更在節目上對比照片背景圖，赫然發現照片地點竟疑似是粿粿與范姜彥豐愛巢的浴室。

范姜彥豐（左）表示手上握有粿粿（中）和王子（右）出軌的鐵證。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、＠zack_fanchiang、@prince_pstar ）

男星范姜彥豐上月29日於IG爆料，指控與自己交往、結婚長達6年的妻子粿粿婚內出軌棒棒堂成員王子（邱勝翊），並聲稱手中握有「出軌鐵證」。據《鏡週刊》報導，這些「鐵證」疑似不僅包含對話紀錄，還有合照甚至親密影像，從訊息到畫面一應俱全，其中更傳出有「擁抱裸身」的照片。沒想到，資深媒體人巫嘉芬更是直接在節目《57爆新聞》上公開照片。

網傳的粿粿（上圖）與王子裸擁照，背景遭挖是粿粿家的浴室。（圖／翻攝自IG＠meigo.c）

從畫面中可見 ，男生露出幸福甜蜜的笑容，站在女生身後，兩人疑似都沒穿衣服；雖然照片只有兩人的側臉，不過外型卻神似王子與粿粿。巫嘉芬還另外秀出粿粿過去曾在IG曬出的家中浴室照，一經比對後發現，外流照地點與粿粿家浴室照背景相似，就連衛浴櫥櫃的外觀也很雷同。畫面曝光後，讓吃瓜網友再度上線傻眼直言「偷人還帶回家...我能理解范江當初說的撕心裂肺了」、「老王翻車多次，IG聲明稿發文時間點詭異、編輯數次，明顯就是心虛阿」、「有這麼急嗎？偷情還要拍片/相存恩愛？」。

徵信社老闆謝智博強調沒有網傳的裸照，呼籲網友「不要搧風點火」。（圖／翻攝自Threads@detectivetaiwan）

不過也有網友們認為「夫妻之間若在未經同意下，偷看或竊錄配偶的非公開活動，例如翻拍手機內容、偷拍或竊聽，很可能觸犯刑法《妨害秘密罪》。法院認為，即使懷疑配偶外遇，也不構成『無故』監控的法律上正當理由」、「雖然抵制王子侵害人家婚姻、抵制粿粿出軌，但這種照片外洩我們也應該要抵制」。事實上，針對網傳的「裸照證據」，范姜彥豐委託的徵信社老闆也曾出面回應解釋過，他強調：「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」。

