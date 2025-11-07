王子、粿粿疑偷情「裸體相擁照」遭瘋傳 資深媒體人公開照片比對：背景就是她家浴室

資深媒體人巫嘉芬在《57爆新聞》節目上，公開網路上瘋傳的疑似王子與粿粿親密照。（翻攝自YouTube@57爆新聞；粿粿ig）

前中信啦啦隊成員粿粿，被丈夫范姜彥豐指控婚內出軌王子（邱勝翊），且手握關鍵鐵證，如今傳出有2人「裸體相擁」的大尺度照片，雖徵信社執行長謝智博已否認，不過資深媒體人也挖出疑似照片，直言「網友當柯南比對後，背景就是她家中的衛浴設備。」

資深媒體人公開枉瘋傳相擁畫面

資深媒體人巫嘉芬在《57爆新聞》節目上，公開網路上瘋傳的疑似王子與粿粿親密照，並分析表示背景疑似與粿粿過去在IG貼出的浴室裝潢相同，大呼「網友當柯南比對後，背景就是她家中的衛浴設備。」

廣告 廣告

資深媒體人巫嘉芬在《57爆新聞》節目上，公開網路上瘋傳的疑似王子與粿粿親密照。（翻攝自YouTube@57爆新聞）

巫嘉芬雖公開該照片，但也強調，目前雙方都未承認外遇傳聞，因此「有幾分證據說幾分話」就等當事人來做說明，呼籲大家理性看待事件。

據了解，該照片如今也在社群上瘋傳，只見疑似王子裸上身抱著粿粿，畫面相當曖昧，雖該張照片尚未被證實，但仍引發網友輿論關注。

粿粿、王子「裸體相擁」真相曝光

針對「婚外情證據」，徵信社執行長謝智博則近日也在Threads上發聲，表示「沒有發現任何裸照或影片」，也呼籲輿論不要過度渲染事件，並希望外界停止對三位當事人的傷害，坦言事件真相仍有待當事人出面說明，一切應以事實為準。

更多鏡週刊報導

「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚