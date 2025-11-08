王子、粿粿疑「裸擁照」外流！ 名嘴比對女方IG照片：家中衛浴設備相同

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

藝人范姜彥豐上月29日在社群拍片指控，妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，痛批兩人「假裝是朋友，實際上暗通款曲」，並表示自己手上持有明確證據，消息曝光後引發各界關注。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐持有的證據除了有文字訊息、照片、影片外，甚至還有「裸體相擁」的照片，雖然徵信社執行長謝智博已親上火線否認，不過疑似被資深媒體人挖出照片。

藝人范姜彥豐上月29日在社群拍片指控，妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，痛批兩人「假裝是朋友，實際上暗通款曲」。（圖／IG）

資深媒體人巫嘉芬日前在節目《57爆新聞》上公開一張網路瘋傳、疑似為王子裸擁粿粿的照片，接著再放上粿粿曾在個人IG上PO過的居家生活照。巫嘉芬表示，由於照片背景與粿粿家浴室過於相近，因此已經有網友將照片比對、認為背景就是粿粿家中的衛浴設備。不過她也呼籲大家：「現在2個人都沒有承認，所以持保留的態度，但我們有幾分證據說幾分話，其中有一張確確實實的」，剩下就等當事人來做說明。

對此，先前徵信社執行長謝智博曾親上火線回覆「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」，並喊話大家不要再繼續撕裂，「三方都是很好的人」；而目前網路上所瘋傳的「裸體相擁」照片，三人則皆尚未進行說明。

