王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！ 徵信業者揭「關鍵疑點」：浴室裝針孔可能性不高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
藝人范姜彥豐上月29日拍片指控妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，痛批兩人摧毀他的信任和真心，毀了一個家，並聲稱手中握有明確證據。《鏡週刊》也揭露，范姜彥豐持有的資料包括文字訊息、照片、影片，甚至傳出有「裸體相擁照」。雖然立達徵信社執行長謝智博已親上火線否認，但資深媒體人巫嘉芬近日在節目上曝光疑似兩人於浴室大尺度裸擁的畫面，立刻掀起網路熱議。對此，誠品徵信社執行長詹哥向TVBS分析指出，在浴室裝針孔風險大，可能性低。
范姜彥豐曾在影片中強調手上有「強而有力的證據」，徵信社執行長謝智博也一度保證「可以相信他」。雖然粿粿在回應影片中反駁，懷疑范姜是偷看她的iPad後發現秘密，但卻也讓外界更加好奇。對此，巫嘉芬在節目中公開一張網傳疑似「王子裸擁粿粿」的照片，並指出背景與粿粿IG上的居家照相似，網友比對後認為拍攝地點可能就在粿粿家的浴室。不過由於雙方均未承認，她也呼籲外界保持理性，目前沒有足夠證據能確認照片的真實性。
針對網傳范姜手中握有2人「裸照」說法，謝智博則強調，「沒有任何裸照，請大家不要煽風點火」。而至於目前網路瘋傳的「裸體相擁」照片，目前范姜、粿粿與王子3人皆未正式回應。
不過隨著網路猜疑聲浪愈演愈烈，根據TVBS報導，誠品徵信社執行長詹哥分析指出，照片中有2大疑點，若照片真是在浴室拍攝，裝針孔的可能性不高。他表示針孔相機需偽裝且很容易穿幫，加上不確定第三者何時回來，所以需要長期供電，但浴室環境潮濕且插座位置明顯，導致在浴室架設風險極大。他推測若真有偷拍行為，更可能在客廳或臥室等處比較保險。
