王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！名嘴公開比對衛浴設備 徵信社：不要煽風點火
男藝人王子（邱勝翊）被爆介入粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻，事件持續延燒，而范姜曾透露自己手上握有妻子出軌鐵證，近日更傳出他看見兩人大尺度相擁照片，事後遭徵信社執行長謝智博否認，強調「不要搧風點火」。不過，卻有資深媒體人公開疑似照片，表示「網友直接當柯南……去對照背景就是粿粿家中的衛浴設備」，但也提醒目前雙方均未承認相關猜測，有幾分證據說幾分話。
資深媒體人巫嘉芬近日在節目《57爆新聞》分享了網路上流傳疑似王子和粿粿的親密照片。她說到，「現在2個人都沒有承認，所以持保留的態度，但我們有幾分證據說幾分話，其中有一張確確實實的。」
巫嘉芬指出，對比粿粿自己曾在IG上面發出自家衛浴設備的照片，「網友直接當柯南，鍵盤柯南一掃下去，然後疑似瘋傳的裸照當中，去對照背景就是粿粿家中的衛浴設備，所你說這有沒有可能呢，就等當事人來做說明。」
對此，謝智博在社群平台Threads聲明，「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」、「三方都是很好的人，請勿繼續撕裂」。
