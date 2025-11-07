王子、粿粿「疑裸擁照」瘋傳！ 名嘴比對女方IG照：家中衛浴設備相同

娛樂中心／綜合報導

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。（圖／翻攝自王子IG）

藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」

媒體人巫嘉芬上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的居家照，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」（圖／翻攝自57爆新聞YouTube）

資深媒體人巫嘉芬近日上《57爆新聞》節目，公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，表示：「現在2個人都沒有承認，所以持保留的態度，但我們有幾分證據說幾分話，其中有一張確確實實的。」巫嘉芬接著公布粿粿在IG上PO的居家生活照，表示：「可見粿粿家中的衛浴設備，裡頭有拍到衛浴櫥櫃的外觀，網友直接當柯南，鍵盤柯南一掃下去，然後疑似瘋傳的裸照中，去對照背景就是粿粿家中的衛浴設備，所你說這有沒有可能，就等當事人來做說明。」

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐與粿粿協商離婚過程中找上徵信社幫忙，也因此獲得女方外遇鐵證，包含文字訊息、影片、照片等，甚至還有粿粿與王子裸體擁抱的私密照。對此，徵信社執行長謝智博6日親自在threads回應：「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」他也指出，范姜彥豐、粿粿和王子都是很好的人，喊話網友勿再繼續撕裂，造成傷害擴大。



