王子、粿粿「美國行」不只1對出軌？葛斯齊爆料：最佳掩護

藝人粿粿與王子的婚外情事件引發廣泛關注。而狗仔葛斯齊30日爆料，「西洋出軌團」並非只有一對情侶，而有兩對成員涉及出軌；還指出這樣的情況在藝人圈內似乎已成常態。

王子被爆出偷吃已婚人妻粿粿。（圖／翻攝王子 邱勝翊臉書）

范姜彥豐29日發影片痛訴粿粿自和王子、晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人去美國旅遊回來後，對他態大變。而葛斯齊30日的發文中提到，「『西洋出軌團』」重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！」他還說，藝人時常用假戲真做，在工作之名下行私慾之實，「魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」

葛斯齊指出，「西洋出軌團」並非只有一對情侶。（圖／翻攝葛斯齊 臉書）

針對范姜彥豐的控訴，粿粿29日回應：「謝謝大家的關心，這段婚姻的結束我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

粿粿（左2）和王子（右1）與好友們去了一趟「美國行」。（圖／翻攝王品澔IG）

粿粿（後排左３）和王子（前排右）與許多藝人好友一起去美國旅遊。（圖／翻攝IG ）

王子則表示：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感更不存在任何不當企圖或預謀。」他強調自己是在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

