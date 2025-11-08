王子×粿粿×范姜事件時間線懶人包 演藝圈婚變三角風暴一次看懂

粿粿（左）日前遭丈夫范姜彥豐指控婚內出軌。（圖／中天綜合台提供）

演藝圈再掀婚姻風暴！男星邱勝翊（王子）10月29日被指介入江瑋琳（粿粿）婚姻，遭對方丈夫范姜彥豐在社群上公開控訴兩人「互動超越朋友界線」，震撼全台。而兩人婚變得關鍵時刻就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩周，返台後整個像變了個人似的，從早出晚歸、到天亮才回家，到最後乾脆直接不回家。有媒體報導說「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中」，讓范姜彥豐無力挽回，心碎決定談離婚。

王子（右）被指介入粿粿婚姻。（圖／報系資料照）

粿粿第一時間否認外遇，強調范姜的說法「有許多與事實不符」，並表示兩人早已協議離婚，並非因第三者介入。王子則發文承認「確實超越朋友應有的界線」，對此深感抱歉，也坦言會暫時沈澱、反省自己的行為，讓輿論焦點更加集中在這段「三角風暴」上。

風波持續延燒，1日粿粿上傳長達17分鐘影片反擊，情緒激動地還原婚姻內幕。她強調：「離婚從來不是外力介入，也沒有第三者。」並控訴范姜彥豐「棄子不顧」，甚至開出1600萬元離婚條件。她也揭露婚姻財務細節，表示婚後家中開銷有六至八成由她負擔，連生產費用都自行處理，影片曝光後引發更多討論。

1日粿粿上傳長達17分鐘影片反擊，並控訴范姜「棄子不顧」，甚至開出1600萬元離婚條件（圖／翻攝自粿粿、范姜彥豐IG）

事件升溫後，自稱粿粿「哥哥」的前喬傑立男團「太極」成員韓秉融也加入戰局，怒批范姜「只會吃軟飯、裝大男人」，甚至指控他連聘金都想騙走，火力全開為粿粿抱不平，讓這場婚變風暴再度燃起。

隨著風波持續延燒，王子的形象崩壞，相關品牌也開始切割動作，而王子所屬經紀公司「喜鵲娛樂」於11月3日傍晚發出聲明，宣布王子暫停所有演藝活動。聲明中指出：「因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，佔用社會資源造成諸多打擾，在此向社會大眾致歉，並感謝大家的關心。」公司強調會給予藝人時間自省，盼外界給予空間。

同日晚間，范姜也罕見現身「天后闆妹」雙11直播活動，首度公開露面。他坦言這段期間壓力極大，體重從76公斤暴瘦至65公斤，「這陣子壓力比較大，有比較瘦，但謝謝大家關心，現在比之前好很多」。闆妹特地送上「粿王飲料」象徵祝福，范姜則豪邁喝下，展現灑脫態度，似乎希望「吞下壞運」迎接新開始。

此外，闆妹為表支持，當場宣布邀請范姜彥豐擔任2026年髮品代言人，她透露與范姜相識已久，婚變後得知他狀態不佳，決定以行動力挺，「希望用洗髮精把壞運洗掉」，更幽默說要幫他把不好的情緒與陰影一併洗淨。

范姜彥豐發文表示，粿粿是在與王子出國返台後才提出離婚。（圖／翻攝自粿粿臉書）

然而4日又有媒體爆出最新進展，指出范姜彥豐其實早在風波前就委託徵信社蒐證，手上疑似握有包括文字、照片、影片在內的多項證據，甚至流出兩人在粿粿家浴室「裸體擁抱」的親密照。據友人透露，范姜之所以選擇低調協商，而非立刻公開對抗，是因為不想剝奪粿粿作為母親的權利，希望這段婚姻能平靜落幕，顯示事件恐比外界想像更複雜。

目前王子暫停工作、粿粿持續挨批、范姜重拾公開活動，三方動向仍是外界關注焦點。這場從婚姻延燒至演藝圈的風暴短短一周內讓輿論翻轉不斷，成為社會熱議話題。

