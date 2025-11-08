王子、粿粿「裸體相擁照」曝光？資深媒體人比對照片：背景就是她家浴室

資深媒體人巫嘉芬在《57爆新聞》節目上，公開網路上瘋傳的疑似王子與粿粿親密照。翻攝YouTube@57爆新聞

前中信兄弟啦啦隊成員「粿粿」與老公范姜彥豐的婚變風波持續延燒，先前范姜指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊），並聲稱握有「關鍵鐵證」。未料近日又傳出，兩人疑似「裸體相擁」的大尺度照片流出，再度掀起網路熱議。

根據資深媒體人巫嘉芬昨（7日）在政論節目《57爆新聞》上，公開一張網路上瘋傳的「親密照」來看，畫面中疑似王子赤裸上身擁抱粿粿，巫嘉芬更稱，照片裡的背景．與粿粿先前在社群平台上分享的浴室裝潢極為相似。

巫嘉芬在節目裡指出，「有網友當柯南比對後，發現背景就是她家中的衛浴設備。」不過她也強調，目前雙方均未承認外遇傳聞，「有幾分證據說幾分話」，呼籲外界冷靜看待、勿輕信未經證實的影像。

對於「婚外情鐵證」的傳聞，徵信社執行長謝智博在Threads上澄清，強調「未發現任何裸照或影片」，呼籲輿論停止過度渲染與人肉搜尋。他表示目前事件真相仍待三位當事人親自說明，一切應以事實為準。目前這張疑似「親密照」仍在社群平台瘋傳，由於尚未獲得當事人證實，相關消息仍屬傳聞階段。

王子（左）與粿粿的不倫戀持續延燒。翻攝meigo.c IG



